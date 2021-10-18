Очікується досить неоднозначний день. На деяких людей світила можуть чинити негативний вплив, іншим же нададуть непогані можливості. Все складеться вдало для тих, хто зможе по-новому поглянути на своє життя і готовий до експериментів. Важливо сьогодні прислухатися до своїх внутрішніх відчуттів і не рубати з плеча. Небажано з будь-ким обговорювати особисте життя, ділитися своїми секретами. У другій половині дня слід обмежити навантаження, щоб не завдати шкоди організму.

Сьогодні багато хто може позаздрити цілеспрямованості та працездатності Овна. Вам під силу буде розв'язання задач будь-якої складності. Вдасться залишити далеко позаду своїх суперників і конкурентів. Вірогідне отримання привабливої пропозиції. Вечір обіцяє приємне проведення часу, не виключено запрошення в гості.

Діву чекає плідний день. Завдяки своїй енергійності та невгамовній фантазії зумієте досягти відмінних результатів у виконанні поставлених завдань. Вдасться зміцнити свої позиції на діловому терені. На особистому фронті нове знайомство незабаром може перерости в романтичні стосунки.

Для Стрільця сьогодні вдалий день для розв'язання важливих питань, зокрема й фінансових. Не виключений початок вигідного ділового співробітництва. Вдалими виявляться покупки. Вечір присвятіть сім'ї та дітям, особливу увагу слід приділити літнім родичам.

Водолію вдасться вирішити безліч питань ділового та особистого характеру. Все, за що б ви не взялися сьогодні, приведе до відмінних результатів. Зумієте налагодити корисні зв'язки, завести потрібні знайомства. Можна сьогодні випробувати свою удачу в різних конкурсах і лотереях.

Плануючи свої справи, не зайве буде звіритися з місячним календарем на жовтень-2021.

Які зміни чекають на жінок в новому 2022 році, який почне етап Водяного Тигра, читайте тут.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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