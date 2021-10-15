Гороскоп Павла Глоби на 15 жовтня: на кого із знаків зодіаку чекає маса приємних справ, а на кого — «розбірки» з коханою людиною

У гороскопі на п'ятницю, 15 жовтня 2021 року, відомий астролог Павло Глоба, який раніше назвав знаки зодіаку, для яких 2022 рік почнеться з проблем, рекомендує в цей день обов'язково приділити час своїм родичам, а також знайти час на справи, які давно відкладалися.

Але в цілому, на його думку, день буде успішним: багатьом вдасться без проблем впоратися з будь-якими завданнями і проблемами, що виникають, пише slovofraza.com.

На Овнів сьогодні чекає нелегкий день. Вас розчарують не тільки на роботі, але й вдома. Постарайтеся до кінця дня обмежити своє коло спілкування.

На Тельців чекає багато справ. Вам треба сьогодні встигнути все, що ви собі раніше запланували.

Близнюки сьогодні відчуватимуть втому. У п'ятницю ваша енергія кудись подінеться. Спробуйте відпочити і зайнятися тим, що вас надихає.

Сьогодні успіх буде на боці Раків. Ви успішно виконаєте все, що запланували раніше, а також знайдете час, щоб зустрітися з рідними для вас людьми.

На Левів чекає успіх на любовному фронті. Приємним ваш день зробить несподівана зустріч з людьми, з якими ви давно втратили контакт.

У цей день Діви отримають можливість виправити старі помилки. Будьте обережні і не робіть жодних зайвих кроків.

Сьогодні Ваги перебуватимуть у піднесеному настрої. Ви будете захоплені абсолютно всім, що з вами відбуватиметься у цей день.

Скорпіону потрібно бути у цей день пунктуальним. Постарайтеся не спізнюватися на зустрічі, навіть якщо вони не робочі.

Сьогодні Стрільцям доведеться вирішувати проблеми інших. Вам трохи доведеться відсторонитися від власних справ, проте вже до кінця вечора все налагодиться.

Козероги сьогодні будуть відчувати легкість і безтурботність. Свій настрій і заряд позитиву ви даруватимете іншим.

На Водоліїв можуть очікувати неприємності з коханою людиною. Намагайтеся все вирішити удвох і не залучайте до з'ясування відносин сторонніх людей.

Рибам у цей день варто забути про лінь і байдикування. Займіться корисними справами, які ви довгий час відкладали.

Раніше астрологи назвали п'ять знаків зодіаку — щасливчиків, яким всі заздрять.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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