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Гороскоп

Щастить у житті більше, ніж іншим: названі ТОП-5 успішних знаків зодіаку, яким всі заздрять

12:00 13 жовтня 2021
Знаки зодіаку

Астрологи пояснили, чому представникам деяких знаків зодіаку всі заздрять і вважають їх улюбленцями долі.

Виявляється, їхній секрет — у даті народження, через що гроші та успіх самі течуть до них в руки, пише «5 канал» .

Так, Близнюки легко зав'язують контакти і мають непогані зв'язки. Вони швидко домовляються з партнерами, заводять дружбу з потенційними замовниками. Часто-густо сторонньому глядачеві здається, що люди, народжені під цим знаком, безтурботно проводять час, а уся «смакота» дається їм легко. Насправді ж двоїста сутність Близнюків дозволяє їм і весело проводити час, і серйозно підходити до виконання своїх обов'язків.

Леви вимагають до себе підвищеної уваги, а «царська» постава дійсно відкриває багатьом з них потрібні двері без особливих зусиль. У них добре виходить досягати успіху, так що їм часто заздрять.

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Людей, народжених під знаком Терезів, вважають занадто зарозумілими. Вся справа в тому, що вони звикли приховувати свої переживання за маскою. Терези посміхаються, але багато роблять для свого успіху, так що дякувати за нього їм варто тільки самим собі. А заздрісників вони звикли ігнорувати.

Стороннім людям може здаватися, що Стрільцям у всьому щастить. У чому тільки не звинувачують їх заздрісники! Але справа у тому, що Стрільці звикли «не паритися», жити одним днем, радіти малому. Можливо, саме тому вони не бояться ризикувати, а коли у них все виходить, то це саме через їхні власні дії. Їх вдача не якось особливо не балує, але неприємності вони ігнорують та із завидною завзятістю йдуть до своєї мети. Ось тут дійсно є чому позаздрити.

Водолії — справжні щасливчики. У них є все найкраще, але заздрити їм не варто. Вони постійно ведуть боротьбу з «покровителькою» — планетою Уран, яка у разі лінощів або небажання віддаватися справі повністю, може відповісти шквалом неприємностей.

Раніше астролог Павло Глоба розповів, на які знаки зодіаку 13 жовтня чекає приємний сюрприз, а чию роботу відзначить керівництво.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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