26.51 / 26.69 30.62 / 30.97
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Названо знаки зодіаку, які раптово розбагатіють у жовтні

14:28 1 жовтня 2021
Знаки зодіаку

У жовтні деякі знаки Зодіаку зможуть зробити кар'єру, а є й ті, хто несподівано розбагатіє. Про це повідомляє сайт «Пронедра».

Овни — найщасливіший знак жовтня. Прибуток надійде сам собою з найнесподіванішого місця.

У жовтні Тельців удача буде супроводжувати і в фінансових, і в будь-яких інших справах. Але для цього треба зайнятися тим, що вже давно відкладалося в довгий ящик: зміною роботи або відкриттям власного бізнесу. Фінанси надійдуть до тих, хто не побоїться піти на ризик і змінити своє життя.

Терези в цьому місяці отримають неочікуваний приплив енергії та зможуть взяти на себе додаткове навантаження. Завдяки цьому зросте прибуток.

Раніше відомий астролог назвав три знака зодіаку, в яких у жовтні можливі неприємності.

Фото: https://ua.depositphotos.com

279

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

субсидії

Залишаться без виплат: в Кабміні назвали категорію громадян, які не отримають субсидію

Кристина Асмус

Після звістки про весілля Гаріка Харламова з Катериною Ковальчук Кристину Асмус почала «їсти» хвороба, — ЗМІ

Інна Белоконь

Мама Вєрки Сердючки перетворилася на красуню поруч з чоловіком, якого «обожнює»

Азіза з чоловіком

«Готова впасти в ноги»: Наташа Корольова відповіла на прохання 57-річної Азізи подарувати їй яйцеклітини

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.