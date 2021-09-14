Генії Водолії та пристрасні коханці Терези: цікаві факти про знаки зодіаку
Про те, які вчинки властиві представникам знаків зодіку в любовних відносинах і в житті, повідомляє сайт slovofraza.com.
Серед Водоліїв найбільше геніальних вчених.
Ваги — пристрасні і приємні коханці.
Овни практично всі хоч раз ходили «наліво». Ці люди часто залежні від комп'ютерних ігор.
Тельці обожнюють одяг і витрачають на нього багато грошей. Ці люди дарують найкращі подарунки.
Близнюки не можуть без драми. Без спілкування швидко в'януть.
У Раків яскраві кулінарні здібності та потужна інтуїція. Найбільше на світі Раки бояться самотності.
Леви — найгордіші та найвірніші люди на світі.
Діви — багато нервують. Просто їм подобається порядок.
Скорпіони — кращі в світі слідчі та детективи.
У Стрільців неймовірна сила духу та оптимізм. Серед них багато талановитих журналістів.
Козероги — кращі управлінці. Це природжені лідери.
Риби — творчі особистості, з них виходять чудові художники.
Нагадаємо, переможець шоу «Битва екстрасенсів» дав поради, як схуднути кожному із знаків зодіаку.
Фото: https://ua.depositphotos.com81
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