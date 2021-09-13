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Гороскоп

Які знаки зодіаку можуть розраховувати на успіх у справах

8:48 13 вересня 2021
Зодіак

Нинішній день хоч і буде неспокійним, але виявиться вельми вдалим та плідним. Сьогодні можна обговорювати важливі питання, укладати угоди, підписувати договори. Це вдалий час для налагодження нових ділових контактів, а також для відновлення втрачених відносин. Покупки, зроблені у цей день, виявляться вдалими.

Овен зуміє досягти значних висот на службі. Завдяки високій працездатності та креативному мисленню зумієте впоратися з серйозними справами. Не виключено просування вгору по кар'єрних сходах. Порадують грошові надходження.

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Близнюкам зірки обіцяють успіхи в роботі, пов'язаній з розумовою працею. Можна приступати до нових справ, займатися оформленням важливих паперів. Також це відмінний час для розв'язання фінансових питань. Там, де справа стосується грошей, можете цілком покладатися на свою інтуїцію — вона не підведе.

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Скорпіона чекають успіхи на діловому та фінансовому теренах. Це сприятливий період для проведення важливих зустрічей, початку нових проєктів. Відмінно також буде даватися розв'язання організаційних питань. Завдяки своїй наполегливості та цілеспрямованості зможете досягти того, до чого давно прагнули.

Козорогові потрібно багато чого зробити. Вам під силу буде вирішення складних завдань. Зірки радять діяти у цей день самостійно, не розраховуючи на чиюсь допомогу. Спокій та продумані дії допоможуть уникнути помилок й досягти відмінних результатів.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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