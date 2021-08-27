Яким п'яти знакам зодіаку зірки обіцяють успіх у справах: гороскоп на тиждень з 30 серпня до 5 вересня

Вже за кілька днів закінчується серпень — це час не тільки завершення чергового місяця, але й зміна сезону з літнього на осінній. Астрологи стверджують, що у цей період не можна втрачати нові можливості та перспективи.

Про те, що рекомендують астрологи представницям прекрасної половини людства у період з 30 серпня до 5 вересня, пише slovofraza.com. Удача чекає на всіх, якщо добре попрацювати над собою. А особливо Левиць, Тельців, Дів та жінок-Терезів.

Жінкам-Овнам рекомендують в останні дні літа не перенапружуватися. Для них тиждень обіцяє бути складним, сили знадобляться для втілення планів. Непогано повинні спрацювати вправи з відновлення енергії. Представницям цього знаку зодіаку радять стежити за своїми діями і відмовитися від імпульсивних вчинків. Інакше вони можуть опинитися у глухому куті, не дійшовши буквально кроку до наміченої мети.

Жінкам-Тельцям зірки радять почати тиждень із залучення удачі — прості практики допоможуть набути впевненості у своїх силах і без труднощів впоратися з планами. Для представниць цього знака зодіаку найскладнішим буде понеділок. У цей день їм варто бути обережними, щоб не накликати на себе неприємності. В особистому житті можливі зміни — будьте уважними, не пропустіть вісника наближення кохання.

Жінкам-Близнючкам на початку осені допоможуть уникнути перепадів настрою хобі або творча робота. Адже якщо не розслабитися, то не виключені неприємності не лише у справах, але і на особистому фронті. Зірки радять представницям цього знаку зодіаку зосередитися на головному і не відволікатися на дрібниці. Тоді завдання будуть виконані своєчасно, а заслужена винагорода — отримана. Правильно розставлені пріоритети допоможуть не втрачати дорогоцінний час.

У жінок-Раків очікується насичений тиждень, причому разом із повсякденними турботами можуть нагадати про себе не вирішені раніше питання. Їм рекомендують чітко слідувати плану дій, щоб все встигнути все, а також бути уважними. Адже на початку осені не виключено зіткнення з маніпуляторами, яким потрібно буде дати відсіч.

Левиця зірки обіцяють удачу на цьому тижні, якщо вони перестануть відкладати виконання важливих завдань у довгий ящик. 30 і 31 серпня їм варто приділити увагу завершенню поточних справ, щоб почати перший місяць осені з чистого аркушу.

А ось Дівам астрологи рекомендують почати тиждень з підвищення самооцінки і позбавитися всього, що заважає щасливому життю. Робота над собою допоможе впоратися з будь-якими труднощами і залучити успіх. Зміни на краще очікуються в другій половині тижня. Так що до цього часу непогано було б завершити поточну роботу, щоб залишити час для виконання нових завдань.

З позитивних установок потрібно починати новий тиждень і жінкам-Терезам. Гарний настрій і активність — вам у поміч. Тиждень обіцяє бути вдалим для тих, хто хоче поправити матеріальне становище, залучити у життя любов і знайти гармонію із зовнішнім світом. Плануйте свій час — його варто розподілити так, щоб встигнути все і не забувати про свої обіцянки.

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Жінкам-Скорпіонам на цьому тижні радять прислухатися до себе — інтуїція допоможе вчасно розпізнавати негаразди та уникати токсичних людей. Вчасно почути інтуїцію допоможе проста медитація, а впоратися з усіма завданнями — настої трав. Вони допоможуть залишатися бадьорими і у доброму гуморі, а також добре вплинуть на стан здоров'я, посилюючи імунітет.

Жінкам-Стрільцям астрологи рекомендують почати тиждень з відновлення сил і енергії. Це допоможе залишатися в тонусі та справлятися із завданнями. Приділіть час хобі, побалуйте себе — це принесе радість і поліпшить настрій. Це дуже важливо для того, щоб не хандрити восени, сумуючи за літом, що минуло.

Жінкам-Козерогам астрологи рекомендують починати тиждень з медитацій, щоб досягти внутрішньої рівноваги і не піддаватися на провокації, а сам тиждень провести у спокійному режимі. Удачу дозволять зберегти розміреність, своєчасний відпочинок і позитивні емоції. Вони ж допоможуть уникнути проблем.

Якщо жінки-Водолії не будуть ігнорувати передчуття, то їм обов'язково посміхнеться удача. Астрологи рекомендують почати тиждень з вправ, що підсилюють внутрішній голос, щоб завжди бути на крок попереду. Дозвольте собі бути щасливими, займаючись улюбленими справами або ж тими, які викликають позитивні емоції.

Жінкам-Рибам радять залишатися спокійними навіть у найскладніших ситуаціях. Їм повинні допомогти медитації для внутрішньої гармонії. Залучити удачу пані-Риби зможуть завдяки талісманам удачі, використовувати які важливо щодня, щоб домагатися поставлених цілей.

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Фото з Pixabay.

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