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Гороскоп

Яким трьом знакам зодіаку зірки обіцяють удачу — гороскоп на 23 серпня

9:04 23 серпня 2021
гороскоп

Сьогоднішній день обіцяє бути вдалим і плідним. Багато що буде даватися легко і без перешкод. З'являться можливості для вирішення проблем, що наболіли, вдасться також знайти відповіді на хвилюючі питання. Це вдалий час для пошуку нових союзників і партнерів, впливових покровителів. У цей день намагайтеся не ризикувати даремно. Бережіть свій гаманець, не витрачайте гроші даремно.

Овну вдасться зробити багато. Цілеспрямованість і вміння правильно розставити пріоритети допоможуть швидше домогтися успіху. З'явиться шанс підкорити професійні вершини, піднятися вгору кар'єрними сходинками. Це вдалий період для вигідних капіталовкладень, пошуку додаткового джерела доходів. Не виключено, що доведеться виправляти чужі помилки, а також утримувати когось від необачних вчинків.

Читайте також: Удача у всіх починаннях і несподівані подорожі: гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку.

Дуже сприятливий день зірки обіцяють Стрільцю. Вам не доведеться прикладати особливих зусиль для досягнення намічених цілей. Вірогідні цікаві ділові пропозиції. На службі, продемонструвавши найкращі професійні якості, зумієте підняти свій авторитет. З'явиться непогана можливість збільшити доходи. Вечір подарує чимало приводів для радості.

Для Риб нинішній день виявиться вдалим часом для здійснення давніх планів. Багато що буде добре виходити, вас практично в усьому супроводжуватиме удача. Нові знайомства виявляться корисними і у подальшому, швидше за все, переростуть у міцні дружні стосунки. Вірогідні грошові надходження, які виявляться дуже доречними. Поїздки обіцяють подарувати позитивні емоції.

Про те, які на знаки зодіаку у серпні чекають кар'єрні зміни, читайте у гороскопі, складеному двічі переможцем «Битви екстрасенсів» і постійним експертом проекту «Слідство ведуть екстрасенси» на СТБ Хаялом Алекперовим.

Фото з Pixabay.

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