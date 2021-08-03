Удача в усіх починаннях і несподівані подорожі: гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку

Хаял Алекперов, двічі переможець «Битви екстрасенсів», постійний експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» на СТБ, спеціально для «ФАКТІВ» склав загальний гороскоп для всіх знаків зодіаку на серпень 2021 року.

Овен

Початок серпня обіцяє Овнам нові перспективи в професійній сфері діяльності. Представники знаку легко зможуть досягти бажаних результатів. Головне при цьому — не відкладати на потім ті питання, які здаються нудними й рутинними. Оскільки саме з ними варто розбиратися перш за все.

Телець

Не поспішайте з висновками про події, що відбуваються. Те, що на перший погляд здається невдачею, в подальшому може стати вдалим поворотом. В середині місяця зірки обіцяють перспективні знайомства. На вашому шляху можуть зустрітися люди, які в подальшому допоможуть вам досягти успіху.

Близнюки

Останній місяць літа обіцяє Близнюкам удачу в усіх починаннях. Зараз на вашому шляху буде мінімум перешкод. А тому не варто відкладати на потім цілі, яких ви можете досягти вже сьогодні.

Рак

У цей період Ракам можна сміливо планувати подорожі. Поїздка принесе представникам знаку не тільки позитивні емоції, а й корисні знайомства. Також будьте готові до того, що близькі порадують вас приємним сюрпризом.

Лев

Цього місяця розташування зірок буде сприяти професійним успіхам Левів. Постарайтеся використовувати цей час, щоб посилено попрацювати і отримати гарну віддачу від своєї роботи.

Діва

Представники знаку можуть домогтися великих успіхів у справах, пов'язаних з інтелектуальною працею цього місяця. А ось в сімейному житті можливі серйозні конфлікти. А тому намагайтеся бути тактовнішими у стосунках з родичами.

Терези

Зірки обіцяють Терезам важливі зустрічі й знайомства в цей період. Будьте готові до того, що більшість рішень доведеться приймати «тут і зараз», без зволікань. Інакше можете упустити вдалий шанс.

Скорпіон

Зірки радять Скорпіонам виважено підходити до прийняття рішень, чого б це не стосувалося — купівлі нерухомості чи вибору фіранок. Пам'ятайте, що поспіх може призвести до неприємних наслідків. А тому ваш девіз цього місяця — «поспішай повільно».

Стрілець

Упертість Стрільців у серпні може досягти піку. Через це можливі конфлікти як в особистій, так і в професійній сфері діяльності. Порада зірок: не сваритися з колегами. Оскільки постраждати може саме ваша репутація.

Козеріг

На шляху представників знаку можуть виникнути перешкоди. Але зірки радять не опускати руки, будьте готові боротися за свій успіх й за жодних обставин не відступайте. Головний ваш союзник — впевненість у собі.

Водолій

У цей період зірки настійно радять Водоліям не теревенити про свої цілі та плани. Пам'ятайте, що серед тих, хто відчайдушно намагається домогтися вашої дружби, може виявитися недоброзичливець, який зовсім не проти вам насолити.

Риби

Головною перешкодою на шляху Риб може стати саме лінь представників знаку. А тому зірки радять оголосити їй війну на всіх фронтах. Намагайтеся витрачати кожну хвилину з користю. Інакше можете потім шкодувати про втрачені можливості.

Раніше відомий астролог Павло Глоба склав гороскоп на серпень, а також розповів, що чекає представників всіх знаків зодіаку 2−8 серпня.

Фото ua.depositphotos.com

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