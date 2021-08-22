26.60 / 26.82 30.97 / 31.37
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Не щастить у коханні: астрологи назвали ТОП-3 жінок за знаком зодіаку, які приречені на самотність

21:05 22 серпня 2021
жінка

Якщо одним знакам зодіаку везе у любовних справах, то інші відчувають проблеми у спілкуванні з протилежною статтю. Астрологи 5-tv.ru розповіли про жінок, народжених під трьома сузір'ями, яким частіше за інших у коханні не щастить і вони залишаються самотніми.

Виною тому їхній характер, особистий вибір або невезіння, невідомо.

Жінка-Козоріг розкішна, сильна й незалежна. Вона твердо стоїть на ногах, прагне до фінансової незалежності та самореалізації. Своєю силою й цілеспрямованістю вона іноді відлякує чоловіків.

Жінку-Терези чоловіки носять на руках. Але у підсумку вона може залишитися самотньою через свою нерішучість.

У жінок Водоліїв багато шанувальників, але вони цінують свободу й власне інакомислення. Надія на щасливий союз у цьому випадку є, якщо їй попадеться партнер до пари.

Раніше астрологи розповіли про те, серед яких знаків зодіаку потрібно шукати хорошого чоловіка.

352

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Електрика

Тариф на електроенергію для українців суттєво зміниться восени: що очікувати з 1 вересня

учитель

Хто в Україні може вийти на пенсію, не чекаючи 60-річного віку: роз'яснення ПФУ

Люди, що опалюють будинки електрообігрівачами, заплатять за енергію в два рази більше, ніж в минулому році

Люди, що опалюють будинки електрообігрівачами, заплатять за енергію в два рази більше, ніж в минулому році

Медуза і водорості

У навали медуз в Азовському і Чорному морях три причини, але грошей на вирішення проблеми немає, — вчений

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.