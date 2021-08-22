Не щастить у коханні: астрологи назвали ТОП-3 жінок за знаком зодіаку, які приречені на самотність

Якщо одним знакам зодіаку везе у любовних справах, то інші відчувають проблеми у спілкуванні з протилежною статтю. Астрологи 5-tv.ru розповіли про жінок, народжених під трьома сузір'ями, яким частіше за інших у коханні не щастить і вони залишаються самотніми.

Виною тому їхній характер, особистий вибір або невезіння, невідомо.

Жінка-Козоріг розкішна, сильна й незалежна. Вона твердо стоїть на ногах, прагне до фінансової незалежності та самореалізації. Своєю силою й цілеспрямованістю вона іноді відлякує чоловіків.

Жінку-Терези чоловіки носять на руках. Але у підсумку вона може залишитися самотньою через свою нерішучість.



У жінок Водоліїв багато шанувальників, але вони цінують свободу й власне інакомислення. Надія на щасливий союз у цьому випадку є, якщо їй попадеться партнер до пари.

Раніше астрологи розповіли про те, серед яких знаків зодіаку потрібно шукати хорошого чоловіка.

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