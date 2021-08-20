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Гороскоп

Яким чотирьом знакам зодіаку зірки обіцяють успіхи на любовному фронті — гороскоп на 22 серпня

6:09 22 серпня 2021
чоловік і жінка під парасолькою

Нинішній день — не дуже вдалий час для вирішення ділових і комерційних питань, оскільки велика ймовірність серйозних промахів і фінансових втрат. Присвятіть цей період домашнім клопотам, затишку в оселі. Сьогодні можна вирушати у подорожі, відвідувати світські заходи, призначати романтичні побачення, а також робити пропозицію руки й серця.

Завдяки своїй чарівності та шарму Телець у цей день буде особливо привабливим для представників протилежної статі. Одиноким представникам знаку зірки радять не проґавити шанс налагодити своє особисте життя. Не варто сидіти вдома й відмовлятися від отриманих запрошень відвідати світські заходи. Ті, хто вже давно має стосунки, можуть почути пропозицію руки й серця.

Льву зірки пророкують якісь незвичайні події та приємні сюрпризи (швидше за все, романтичного характеру). Дуже цікавими та перспективними виявляться нові знайомства. Не виключена зустріч з людиною, яка може серйозно вплинути на вашу подальшу долю. Це сприятливий період для освідчення, а також для шлюбу.

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У Терезів з'явиться можливість справити хороше враження на тих, їх оточує, знайти гідне застосування своїм здібностям і талантам. Це гарний час для спілкування й зустрічей. Вам вдасться знайти спільну мову навіть з самими незговірливими людьми. Вірогідні нові цікаві знайомства або романтичні захоплення.

У Водолія буде шанс вдало реалізувати свої задуми. Незаплановані поїздки подарують масу позитивних вражень. Опинившись серед малознайомих людей, вдасться швидко завоювати їхню симпатію та довіру. Деяких представників знаку сьогодні просто захлесне океан пристрастей. Зірки пророкують, що новий роман буде довгим і серйозним.

Любовний гороскоп на весь місяць для всіх знаків зодіаку від двічі переможця «Битви екстрасенсів» Хаяла Алекперова читайте тут.

фото Pixabay

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