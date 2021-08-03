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Гороскоп

На які знаки зодіаку можуть чатувати травми та хвороби: гороскоп здоров'я на серпень

9:38 4 серпня 2021
гороскоп
Двічі переможець «Битви екстрасенсів» і постійний експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» (СТБ) Хаял Алекперов, який раніше розповів, що чекає представників всіх знаків зодіаку в серпні, спеціально для «ФАКТІВ» склав гороскоп здоров'я на найближчі тижні.

Овни

Останній місяць літа для Овнів — вдалий період, щоб оголосити війну хронічним недугам. У вас є всі шанси здобути над ними перемогу. Головне — зробити перший крок в потрібному напрямку вже в перших числах серпня.

Тельці

У цей період зірки радять Тельцям бути акуратнішими в побуті. Не поспішайте під час таких справ і занять, які пов'язані з небезпекою. Не перевантажуйте себе під час фізичної праці. В іншому випадку є ризик отримати травму.

Близнюки

У цьому місяці під ударом може опинитися травна система Близнюків. А тому представникам знаку варто уникати сміливих кулінарних експериментів і не впадати у крайності. Занадто суворі дієти, так само як і переїдання, можуть завдати великої шкоди вашому здоров'ю.

Раки

Серпень обіцяє Ракам прилив сил і енергії. І багато представників знаку можуть хапатися за кілька справ одночасно. Але такий підхід може стати причиною сильної перевтоми і, як наслідок, нервового зриву. А тому зірки радять розумно розпоряджатися ресурсами свого організму.

Леви

У цей період Левам варто уникати екстриму та сильних фізичних навантажень. Отримати травму зараз нескладно. Особливо уразливими можуть виявитися суглоби і зв'язки. Так що будьте обережні!

Діви

Початок місяця може принести Дівам чимало переживань, пов'язаних з професійною сферою діяльності. Але тут краще обійтися без самоїдства, оскільки «копання» у собі в цей період — пряма дорога до неврозів.

Терези

Цей місяць — сприятливий час для зміцнення свого організму і оздоровчих процедур. Саме час відкоригувати режим дня, подбати про приймання вітамінів і заняття спортом. У вас буде достатньо сили волі, щоб прийняти нові правила гри. Не пропустіть шанс поліпшити своє самопочуття!

Скорпіони

У цей період Скорпіони можуть страждати від головного болю. Швидше за все, причиною тому послужить надмірна зацикленість на власних помилках. Щоб зберігати ясність розуму і прекрасний настрій, зірки радять зосередитися на власних успіхах і частіше себе хвалити.

Стрільці

У цей період у Стрільців є всі шанси розлучитися зі шкідливими звичками. Ваша сила волі буде на максимумі. Головне — поставити перед собою правильну задачу і зробити перший крок у напрямку до них.

Козороги

У цей період головним ворогом гарного самопочуття Козорогів може стати їхня легковажність. Несерйозне ставлення до свого організму, а також ігнорування перших симптомів захворювань можуть привести до неприємних наслідків. А тому намагайтеся не закривати очі на проблеми, а вирішувати їх.

Водолії

У цей період імунітет Водоліїв може бути ослаблений. А тому намагайтеся дбайливіше ставитися до свого організму. Крім того, непогано б діяти на випередження: зайнятися профілактикою хронічних недуг до того, як вони дадуть про себе знати.

Риби

У цьому місяці представники знаку можуть зіткнутися з безсонням. Найімовірніше, причиною тому послужить безліч турбот, про які думають представники Риб. Порада зірок — вчасно перемикатися. Адже відпочинок — невіддільна частина успіху.

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Раніше відомий астролог Павло Глоба склав прогноз до кінця серпня для кожного знаку зодіаку.

Фото: pixabay.com

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