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Гороскоп

Яким трьом знакам зодіаку доведеться приймати рішення «тут і зараз» — гороскоп на серпень

14:24 3 серпня 2021
гороскоп

Серпень буде вирішальним місяцем для трьох знаків зодіаку. Їм доведеться бути готовими до того, що робити вибір доведеться швидко, без зволікань. Такий астрологічний прогноз для «ФАКТІВ» склав Хаял Алекперов, двічі переможець «Битви екстрасенсів» і постійний експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» на СТБ.

Овнам астролог обіцяє нові перспективи в кар'єрі. Головне — не зволікати з вирішенням нудних, рутинних питань. Від них залежатиме підсумковий результат.

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У Близнюків серпень буде вдалим. У жодній зі сфер не трапиться перешкод, а тому можна і потрібно використовувати час для втілення в життя мрії.

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Терезам останній місяць літа принесе важливі зустрічі і знайомства. «Будьте готові до того, що більшість рішень доведеться приймати «тут і зараз», — радить астролог і рекомендує не упускати шанс.

Докладний прогноз на серпень для всіх знаків зодіаку від Хаяла Алекперова читайте у «ФАКТАХ».

Фото https://ua.depositphotos.com/

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