Яким трьом знакам зодіаку слід подбати про здоров'я
Очікується напружений та метушливий день. Дуже важливо сьогодні запастися терпінням та не квапити хід подій. Слід пам'ятати, що на все свій час. Нинішній період підходить для фінансових вкладень, здійснення покупок й профілактики хронічних захворювань.
У Овна сьогодні можуть виникнути проблеми зі здоров'ям через недосипання та хронічну втому. Постарайтеся якомога швидше розправитися з усіма справами і час, що залишився присвятіть повноцінному відпочинку. Вечір бажано провести у тихій спокійній атмосфері, якомога далі від міської суєти.
Терезам у цей день слід більш уважно поставитися до свого організму, щоб не пропустити початок нездужання. Обмежте фізичні навантаження, уникайте стресів та перевтоми. Дотримуйтеся режиму правильного харчування.
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Козоріг може зіткнутися з проблемами серцево-судинної системи або опорно-рухового апарату. Намагайтеся правильно розпланувати свій робочий графік. Уникайте поспіху і суєти, а також роботи на знос. Не підіймайте тяжкості та уважно дивіться під ноги. Сприятливий вплив на ваш організм сьогодні можуть надати водні процедури й масаж.
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