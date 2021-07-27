Юпітер у Водолії: кому пощастить у бізнесі та коханні

Період з 28 липня і до 29 грудня — це час перебування Юпітера в сузір'ї Водолія. Якщо липень для деяких знаків зодіаку був небезпечним місяцем, то новий період під впливом Юпітера астрологи називають шансом змінитися на краще: знайти нові знайомства, змінити роботу, стиль життя, позбутися шкідливих звичок і токсичних людей поруч. Про це повідомляє slovofraza.

Кому пощастить в справах. Час, коли Юпітер знаходиться в сузір'ї Водолія, необхідно використовувати, щоб подумати про нові напрямки в бізнесі, можливо навіть про абсолютно нову сферу діяльності. Це період, щоб розширювати вплив, відкривати нові горизонти, знаходити перспективні джерела доходу.

Кому пощастить у коханні. Юпітер у сузір'ї Водолія обіцяє сприяти всім знакам зодіаку, а особливо тим, хто тільки в пошуку своєї другої половинки. Настане сприятливий час для знайомств і побачень. А тим, хто знайшов свою пару, зірки радять дбайливо ставитися до партнера, не приховувати своїх почуттів, щоб романтичні стосунки отримали розвиток.

Нагадаємо, астролог Марина Скаді склала гороскоп для всіх знаків зодіаку на період Чорного та Білого Місяця — до весни 2022 року. А астролог Влад Росс обіцяє деяким знакам зодіаку надзвичайний фінансовий успіх в серпні.

Фото ua.depositphotos.com

98

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter