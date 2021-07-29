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Гороскоп

Найбільш легковажні: астрологи назвали ТОП-3 зрадниць по знаку зодіаку

16:53 29 липня 2021
жінки

Астрологи назвали знаки зодіаку, які до кінця літа зможуть влаштувати свою долю і вдало вийти заміж, а також розповіли під якими сузір'ями народжуються самі легковажні жінки, які не шукають сталості у стосунках, з якими складно побудувати міцну сім'ю. Про це пише «ЕГ».

Представниці знака Лева — справжні королеви. Обожнювання чоловіків для таких жінок надзвичайно важливо. Вони не хочуть задовольнятися тільки вихованням дітей та веденням домашнього господарства і часто заводять інтрижки на стороні.

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Жінка Стрілець — пристрасна партнерка, вона може міняти коханців, але не руйнувати через це сім'ю. Секс для представниць цього знака грає дуже важливу роль.

Водолії дуже непостійні — вони легко закохуються у чоловіків і так же легко з ними розлучаються. Вони ніколи не зациклюються на тому, що відбувається — відмінно контролюють і сім'ю, і інтрижки на стороні.

Нагадаємо, раніше астрологи назвали знаки зодіаку, яким пощастить у коханні та бізнесі.

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