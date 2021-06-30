Грошову карму відпрацювали: як Білий Місяць змінить долю знаків зодіаку в липні

З липня в астрології починається новий кармічний цикл — Чорний та Білий Місяці змінюють знаки зодіаку. Про це у гороскопі астролога Марини Скаді.

Астролог зазначає, що Білій Місяць, що характеризує світлу карму, з 13 липня й до 12 лютого 2022 року, рухається знаком Козорога. Багатьом це допоможе в побудові кар'єри та досягненні поставлених цілей. На державному рівні можливі позитивні зрушення у реальній економіці. Можуть з'явитися нові лідери, які будуть впливати на громадську думку.

А Чорній Місяць з 18 липня переходить у сузір'я Близнюків і пробуде в ньому до 15 квітня 2022 року. До цього він був у знаку Тельця, що негативно впливало на фінансову сферу — доводилося відпрацьовувати так звану грошову карму.

Для Овнів липень буде сприятливим. У кар'єрі та бізнесі, обставини складатимуться з вигодою й користю. Вдасться реалізувати свої плани через наполегливу працю й вигідне співробітництво.

У Тельців не буде часу на відпочинок. Саме час подбати про нові методи заробітку. Досягти хороших результатів практично у всіх справах можна буде у другій половині місяця, тоді як перша буде складною, з перешкодами та проблемами в грошах і бізнесі.

Близнюків чекають у другій половині липня складнощі у взаєминах з родичами та ближнім оточенням. Зірки рекомендують розбиратися в будь-якій ситуації до кінця, тоді серйозних неприємностей вдасться уникнути.

Для Раків місяць відкриє нові перспективи й можливості. Знайдеться час для романтики, кохання, а також для вдалих поїздок і проєктів.

Львів везіння буде супроводжувати практично завжди і скрізь. У всіх важливих справах вдасться досягти бажаних результатів дуже швидко. Активні дії і цілеспрямованість приведуть до успіху — як до морального, так і матеріального.

Для Дів місяць в цілому спокійний — можна займатися своїм хобі і відпочивати. Можливі приємні сюрпризи на любовному фронті.

Самотні представники Терезів можуть зустріти свого ідеального партнера. Ті, хто у відносинах, перейдуть на новий рівень їхнього розвитку. Свою енергію можна направити на творчість.

У Скорпіонів перші дві декади липня дуже напружені. Після 18-го липня загальна ситуація значно покращиться, можливий несподіваний прихід грошей.

Стрільцям у липні варто бути обережнішими і не робити необдуманих вчинків, щоб не виникали проблеми на службі і в бізнесі.

У Козорогів підвищення фізичних і душевних сил. Час професійного і ділового підйому. Сприятливий час для вирішення майнових питань, а також для укладання договорів та інших офіційних спілок.

Для Водоліїв липень дуже важливий період. Місяць насичений подіями, зустрічами, знайомствами, а також грошовими витратами. Співпраця та партнерство сприяють отриманню хорошого прибутку.

Рибам повезе більш ніж представникам інших знаків, але потрібно правильно використовувати свій потенціал. Гарний час для професійної діяльності, ділових знайомств, оформлення довгострокових договорів. Для любові і романтики час не дуже слушний.

Нагадаємо, раніше астрологи попереджали, які знаки зодіаку у липні підстерігає небезпека.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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