Руки ростуть звідки треба: названі п'ять знаків зодіаку, які впораються з будь-якою чоловічою роботою

Багато жінок відчувають дискомфорт від того, що чоловік, який знаходиться поряд з ними, не може виконати елементарну «чоловічу» роботу — від «забити цвях в стіну» до «замінити змішувач у ванній». Саме для представниць слабкої статі астрологи виділили кілька знаків Зодіаку, які успішні в любові, а також тих, хто відрізняється «золотими руками». Про це пише сайт sunhome.

Овен — ці чоловіки люблять щось майструвати, робити самостійно. Це приносить задоволення підвищує їх самооцінку. Вони все схоплюють буквально на льоту.

Діви при наявності грошей і відсутності часу ніколи не будуть робити своїми руками. Але можуть взятися за щось нове для економії.

Терези роблять все ідеально з першого разу. Але на це може йти багато часу. Вони ніколи не зупиняються, поки не закінчать розпочате.

Козероги відрізняються перфекціонізмом. Вважають за краще діяти самостійно. Вони спочатку досконально вивчають матеріал, а потім приступають до практики.

Водолії трохи недбалі, але обожнюють новітню техніку і завжди знаходять інструмент для будь-якого виду роботи.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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