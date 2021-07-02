Кар’єрне зростання, магнетизм та нові стосунки: п’ять знаків зодіаку, яким у липні зірки гарантують успіх у справах та коханні

Овнам липень обіцяє продуктивні дії, та про почуття поки що слід забути. В кінці місяця Юпітер допоможе вам прогресувати. Також це хороший місяць для планування вагітності. Про це пише Радіо Maximum.

У Близнюків покращаться навички спілкування — це відбудеться завдяки доброчинному впливу Меркурія. Самотні люди мають шанс знайти свою половинку, напевно, протягом останнього тижня місяця. Проте у спілкуванні чи під час прогулянок з друзями буде велика кількість романтичних починань.

Гороскоп для Раків на липень 2021 року передбачає, що вам слід залишити повсякденні речі. Акцент слід зробити на вдосконаленні своєї оригінальності та соціальних відносин. Сонце та Меркурій просять вас подумати нестандартно, і особистість Рака повинна чітко усвідомлювати свої життєві прагнення.

Левам Венера даруватиме граціозність і магнетизм, і одинокі люди матимуть чудові можливості вступити в любовні партнерські стосунки до 23 липня. Марс забезпечить вас необхідною енергією. Ваші емоції та красномовство, безумовно, допоможуть вам у ваших починаннях.

Гороскоп для Діви вказує на те, що на любовні стосунки впливатиме Венера, тому любов буде дуже емоційною проти вашого природного характеру. А ось сімейні стосунки будуть гнітити, можуть виникнути конфлікти з братами та сестрами.

Терезам у липні варто трохи відпочити від кар'єрних занять і зосередитися на любовних стосунках.

Гороскоп Скорпіона на липень 2021 року передбачає складне професійне життя, протее зявиться можливість займатися туристичною діяльністю. Гармонії між членами сім'ї, на жаль, не буде, і навіть подружнє життя може бути певною мірою порушене.

Стрільцю в липні сприятимуть Марс і Венера, які допоможуть досягти успіху у професійній діяльності. А ось на фронті стосунків можуть бути проблеми через аспекти Юпітера. Останній тиждень місяця буде надзвичайно приємним.

Козерогові треба очікувати фінансових проблем — через екстравагантність. Бажано більше слухати інших. Друга половина місяця сприятлива для вступу в любовні стосунки для самотніх.

Водоліям у липні радять займатися кар'єрним ростом або віддаватися любовним стосункам. Астральний вплив сприятливий для професійної діяльності до останнього тижня місяця. Марс і Венера також заохочують зосередитись на своїх стосунках.

А для Риб липень 2021 року передбачає чудовий місяць без серйозних проблем. Акцент буде зроблений на буденну діяльність та любовні стосунки. Пора робити те, що ти хочеш. Життя буде мирним, а знайти любов буде легко. Друга половина місяця сприятлива для використання вашої винахідливості.

Нагадаємо, раніше астрологи попереджали, які знаки зодіаку у липні підстерігає небезпека.



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