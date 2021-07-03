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Гороскоп

Які три знаки зодіаку можуть розраховувати на успіх в амурних справах

11:00 3 липня 2021
зодіак

3 липня — слушний період для самоаналізу та самоосвіти. При розв'язанні важливих питань намагайтеся діяти послідовно, продумуючи кожен свій крок. На романтичному фронті деякі знаки сьогодні чекають цікаві й доленосні події.

Овну у любовних стосунках слід проявляти більше ініціативи й наполегливості. Не бійтеся зізнаватися у своїх почуттях. Постарайтеся влаштувати незвичайне романтичне побачення — це допоможе розтопити навіть найхолодніше серце.

У Лева не виключений початок нового бурхливого роману. Зірки замовчують про те, чи буде він серйозним і тривалим, але масу незабутніх моментів подарує точно.

Стрільця чекає відмінний період на романтичному фронті. Можна сміливо призначати побачення, робити пропозицію руки і серця. Дехто сьогодні може абсолютно випадково зустріти свою долю.

Раніше «ФАКТИ» публікували гороскоп на липень від відомого астролога, а також любовний гороскоп на весь місяць.

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