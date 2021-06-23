Любовний гороскоп на липень: трьом знакам зодіаку зірки обіцяють справжню драму

Овнам можна готуватися до частих побачень. Нові закоханості стануть частиною вашого життя у липні. Але не варто поспішати з серйозними намірами, потрібно спочатку поспілкуватися, щоб зрозуміти, що ця людина твоя.

У Тельців з'явиться час на саморозвиток, самоаналіз й експерименти на любовному фронті. Розбавте своє особисте життя новими фарбами: спробуйте щось нове, вийдіть із зони комфорту, але не на шкоду собі.

Для Близнюків місяць стане особливим. У їхньому житті з'явиться дуже близька людина: друга половинка або друг, на якого можна буде покластися у складній особистій ситуації.

У Раків любовні гойдалки почнуть літати з новою силою. Можливі нові знайомства й навіть несподіваний шлюб. Сімейні Раки продовжать вити своє гніздечко та реалізовувати особисті плани.

Деякі Леви у липні вийдуть на полювання. Вони почнуть підшукувати собі пару за допомогою соціальних мереж. Чи виникнуть відносини буде залежати тільки від рішення Львів. У тих Львів, хто вже знайшов свою половинку, відносини з близькими та рідними покращаться. Але для цього потрібно попрацювати.

Для Дів настане час розбору польотів. Відносини, які були тягарем, закінчаться, а щасливі пари стануть ще міцнішими. Тим, хто переживе гучне розлучення, Всесвіт подарує зустріч з людиною, яка буде вас цінувати й любити.

Терези почнуть позбуватися від всіх, хто виявляв неповагу, принижував їх, кричав, не цінував і не любив. Скоро інтуїція проведе вас складними шляхами до нового життя.

Скорпіонам доведеться часто виходити зі своєї зони комфорту. Це може стати трампліном і в кар'єрі, і в любові. Щоб уникнути розриву, варто взяти свою емоційність під контроль й не ігнорувати бажання партнера.

Для Стрільців липень не буде спокійним. Деякі занадто емоційні представники можуть зруйнувати відносини зайвим натиском.

У Козерогів попереду вдалий місяць. Вони будуть купатися в любові й турботі. Самотні знайдуть свою пару, а люди в стосунках визначаться, куди їм йти далі і як розвиватися разом.

Водолія чекає багато роботи. Романтичні стосунки хоч і відійдуть на другий план, але не зникнуть з життя повністю. Водоліїв без пари чекають короткі романи й нові знайомства.

Рибам варто відпочити від турбот та зайнятися собою. При цьому не варто забувати про оточення. Можливі розриви шлюбів або тривалих відносин.

Раніше відомий астролог Павло Глоба назвав три знаки зодіаку, яким у липні потрібно бути обережними з великими сумами.

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