Головне — спокій: що потрібно і чого не слід робити у 16-й місячний день

У той час, як зірки обіцяють людям, народженим під знаками Близнюків, Рака і Риб 25 червня фінансові успіхи, слід пам'ятати про 16-й місячний день (25 червня 22:33 — 26 червень 23:16) — день духовного очищення та гармонії між астральними і фізичними тілами.

Символи 16-го місячного дня, як пише «Рамблер» — Голуб, Метелик, Сходи у небо, як найвища точка місячної дороги.

У день рівноваги між Духом, Душею і тілом людям рекомендують приділяти увагу фізичним вправам, що сприяють гармонії, а також зберігати спокій і комфорт у душі, відкинувши все негативне.

Ті ж, хто у цей день буде сповнений злобою та агресією, відчують на собі негативні наслідки.

Так що головна порада у цей день — підтримувати гармонію у всьому. Вдалими будуть шлюби, засновані на рівноправ'ї партнерів. А ось сексуальні зв'язки не заохочуються.

Кажуть, що люди, народжені у 16-й місячний день, можуть досягти вищої духовної ініціації, проте їхній шлях буде непростим.

Нагадаємо, що астрологи обіцяють, що у кінці червня пощастить у коханні Овнам, Тельцям, Ракам та Діві.

Фото з Pixabay.

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