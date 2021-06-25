Яким трьом знакам зодіаку зірки обіцяють фінансовий успіх

Для Близнюків прийшов час пожинати плоди своєї діяльності. Можна розраховувати на отримання прибутку від давніх проєктів. Це гарний період для того, щоб покласти гроші в банк під вигідні відсотки.

Доходи Рака сьогодні напряму залежатимуть від продуктивності праці. Якщо вас щось не влаштовує, можете зайнятися пошуками додаткового заробітку або іншого місця роботи, для цього зараз дуже сприятливий період.

Діву на фінансовому терені очікують непогані перспективи. Вдасться укласти вигідні угоди, знайти додаткове джерело доходу, а також придбати речі з хорошою знижкою. Не виключено, що вам у цей день можуть повернути борг.

Любовний гороскоп на липень для усіх знаків зодіаку читайте тут.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 23 червня закінчився другий період ретроградного Меркурія, і астрологи обіцяють, що для усіх знаків зодіаку настає сприятливий час.

Однак незабаром очікується третій період ретроградного Меркурія. Коли краще планувати важливі справи до кінця року, читайте тут.

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