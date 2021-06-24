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Гороскоп

Яким чотирьом знакам зодіаку пощастить на любовному фронті в кінці червня

18:39 24 червня 2021
гороскоп

Більшу частину червня Венера знаходиться в сузір'ї Рака, а тому місяць сприятливий для тих, хто вже перебуває у шлюбі або готується зустріти своє коханняв. Астрологічним прогнозом на кінець червня порадіють чотири знаки зодіаку, повідомляє ТСН.

Овни повинні бути готові до курортного роману. Зірки доведуть, що є почуття, перед якими не владні навіть представники зарозумілого знака зодіаку.

Тельців, які ще не створили сім'ю, чекає яскравий і стрімкий роман. Положення Венери на зоряній карті сприяє тому, щоб знайомство стало любов'ю і переросло в міцні довготривалі стосунки. До сімейних Тельців зірки прихильні, і в їхньому особистому житті все буде спокійно і безхмарно.

Шанс знайти другу половинку отримають Раки. Любові передуватиме дружба і схожість інтересів, тому відносини будуть надзвичайно гармонійними.

Дівам варто приготуватися до грандіозного сюрпризу від близької людини. Урочистому моменту може передувати втаємниченість партнера, але в підсумку все складеться якнайкраще, якщо довіритися своїй другій половині.

Також вашій увазі гороскоп для всіх знаків зодіаку на період після завершення фази ретроградного Меркурія.

Фото pixabay.com

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