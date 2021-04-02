Проблемы с суставами и головные боли: гороскоп здоровья на апрель от Хаяла Алекперова

Дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) Хаял Алекперов специально для «ФАКТОВ» составил гороскоп здоровья на апрель 2021 года.

Овен

Звезды советуют Овнам быть осторожнее в быту. Старайтесь избегать спешки. Особенно — если вы чините бытовую технику или мебель. В апреле есть большая вероятность получить травму.

Телец

В этот период Тельцы могут столкнуться с обострением хронических заболеваний. Чтобы этого избежать, стоит вовремя заняться профилактикой своих недугов.

Близнецы

Беспечность Близнецов может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Старайтесь не откладывать визит к врачу уже при первых симптомах недуга и не игнорируйте плохое самочувствие.

Рак

Апрель для Раков — время усиленно потрудиться. Но при этом старайтесь дозировать нагрузку на организм. В противном случае усталость способна привести к ослаблению иммунитета, и, как следствие, простуда может выбить вас из колеи в самый неподходящий момент.

Лев

В этот период Львы могут столкнуться с сильной головной болью. Скорее всего, причиной тому послужит чрезмерная зацикленность представителей знака на проблемах и трудностях. Совет звезд — проще относиться к происходящему и больше гулять на свежем воздухе.

Дева

В этом месяце уязвимым местом у Дев могут стать суставы. Чтобы избежать растяжений, травм и других проблем с опорно-двигательной системой, звезды советуют избегать чрезмерных физических нагрузок.

Весы

Для Весов апрель — удачное время, чтобы изменить свои пищевые привычки и начать вести здоровый образ жизни. Сила воли у представителей знака будет на максимуме. Главное — взяться за подобные начинания уже в первых числах месяца.

Скорпион

В этом месяце Скорпионам лучше избегать смелых кулинарных экспериментов, переедания или строгих диет. Пищеварительная система представителей знака и без того будет весьма уязвимой.

Стрелец

Начало месяца сулит Стрельцам прилив энергии. Сейчас у вас хватит сил, чтобы взяться за самые смелые начинания. Главное — правильно планировать свой день и избегать недосыпа. Иначе можете заметно ослабить защитные силы организма.

Козерог

В этом месяце Козероги могут столкнуться с проблемами в работе эндокринной системы. Разлады сна, тусклость кожи и эмоциональная нестабильность — все это звоночки, на которые стоит быстро обратить внимание. В противном случае может случиться серьезный гормональный сбой.

Водолей

Этот месяц для Водолеев — удачное время, чтобы избавиться от своих вредных привычек. Ваши начинания в этом плане будут весьма эффективными. Главное — отбросить лень и отговорки.

Рыбы

В апреле у Рыб есть большая вероятность простудных заболеваний. И причиной тому, скорее всего, послужит неосторожность представителей знака. А потому, какими бы яркими ни казались солнечные лучи, одевайтесь потеплее. Не забывайте, что погода в апреле весьма переменчива.

Фото в заголовке Pexels

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