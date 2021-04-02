Бурные романы и неожиданные встречи: любовный гороскоп на апрель от победителя «Битвы экстрасенсов»

Дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) Хаял Алекперов специально для «ФАКТОВ» составил любовный гороскоп на апрель 2021 года для всех знаков зодиака.

Овен

В этом месяце семейным Овнам стоит быть внимательнее к своей половинке. Скорее всего, любимому человеку понадобятся ваш совет и поддержка в трудной ситуации. Будьте готовы оказаться рядом в нужный момент.

Телец

Одиноким Тельцам стоит быть внимательнее с новыми знакомствами. Не стоит сразу открываться потенциальному партнеру — есть большая вероятность, что вы столкнетесь с разочарованием.

Близнецы

В апреле звезды настоятельно советуют Близнецам не распространяться о своей личной жизни в разговорах с людьми, в которых представители знака не уверены. В противном случае ваши отношения могут стать объектом сплетен и слухов.

Рак

В этот период у одиноких Раков есть все шансы кардинально изменить свою личную жизнь. Внимательнее присмотритесь к своему окружению. Возможно, вы в упор не замечаете достойного человека, считая отношения с ним дружескими.

Лев

Апрель сулит одиноким Львам новые знакомства. Скорее всего, на пути представителей знака появится человек, с которым у них могут сложиться серьезные отношения. Главное — не отказываться от спонтанных свиданий и незапланированных встреч.

Дева

Этот период для семейных Дев — удачное время, чтобы уладить давние ссоры и разногласия с партнером. Сейчас у вас есть все шансы не только помириться, но и прийти к общему знаменателю в самых спорных вопросах.

Весы

В этот период главной причиной разладов в отношениях с партнером может стать эгоизм Весов. Чтобы избежать ссор, старайтесь чаще ставить себя на место любимого человека. Поверьте, на многие вещи вы посмотрите под совершенно другим углом.

Скорпион

В апреле звезды советуют Скорпионам чаще выходить в свет. Чрезмерная зацикленность на работе может отдалить вас от счастья в личной жизни. А потому не засиживайтесь в офисе допоздна. Прогулка на свежем воздухе не только улучшит ваше самочувствие, но и подарит романтическое знакомство.

Стрелец

В этот период звезды настоятельно советуют Стрельцам избегать колких замечаний в адрес партнера. То, что вам кажется невинной шуткой, может сильно ранить любимого человека и спровоцировать серьезный конфликт.

Козерог

В этом месяце звезды сулят Козерогам череду романтических знакомств. Не стоит отказываться от спонтанных свиданий. Одно из них может стать началом бурного романа.

Водолей

В апреле звезды советуют одиноким Водолеям выглядеть на все сто, даже если представители знака просто отправляются в супермаркет за продуктами. Судьбоносное знакомство может застать вас врасплох.

Рыбы

Этот месяц для семейных Рыб — удачное время, чтобы обсудить со своей половинкой планы на будущее. Сейчас вы будете на одной волне. А потому даже в спорных моментах легко сможете прийти к общему знаменателю.

Общий гороскоп на апрель для всех знаков зодиака от Хаяла Алекперова читайте здесь.

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