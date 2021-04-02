Гороскоп от Хаяла Алекперова на апрель для всех знаков зодиака

Дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на телеканале СТБ Хаял Алекперов специально для «ФАКТОВ» составил гороскоп на апрель 2021 года для всех знаков зодиака.

Овен

Апрель для Овнов — время новых свершений. Расположение небесных тел сулит представителям знака успех в их начинаниях. Главное при этом — не откладывать на потом то, за что можете взяться уже сегодня.

Телец

В финансовых вопросах Тельцы могут столкнуться с непредвиденными растратами. А потому звезды советуют быть экономнее и тщательно планировать свои покупки. В конце месяца возможны новые знакомства, которые позитивно повлияют на вашу жизнь. Не упустите момент!

Близнецы

Чрезмерная эмоциональность в этом месяце может подталкивать Близнецов к поспешным выводам об окружающих. Но звезды советуют не торопиться с решениями. Вполне вероятно, что свое плечо в трудный момент подставит именно тот человек, на которого вы вовсе не рассчитывали.

Рак

Расположение небесных тел может усилить у Раков и без того серьезную тягу к самоедству. Чтобы избежать внутренних терзаний и неврозов, старайтесь проще относиться к своим промахам. Помните: не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.

Лев

Как бы ни хотелось Львам покорить все вершины в гордом одиночестве, звезды настоятельно советуют прислушиваться к советам близких людей. Так вы не только сможете избежать многих досадных ошибок, но и сохранить теплые отношения с семьей.

Дева

Звезды советуют Девам чаще прислушиваться к своей интуиции. Именно шестое чувство поможет представителям знака избежать многих трудностей. В то время как советы окружающих могут, наоборот, завести в тупик.

Весы

Главная преграда на пути Весов в этом месяце — их собственная лень. А именно — желание отложить в долгий ящик те вопросы, которые не терпят проволочек. Совет звезд — чаще идти наперекор своим желаниям. Чуть больше самоорганизации — и вам покорятся желаемые вершины.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам держаться подальше от людей, которые пытаются вселить в них неуверенность в собственных силах. Скорее всего, в намерениях этих «доброжелателей» вовсе не попытка оградить вас от неудач, а банальная зависть. А потому больше оптимизма и веры в себя — и у вас все получится!

Стрелец

В этом месяце Стрельцы могут разрываться между профессиональными задачами и бытовыми делами. Чтобы избежать тотальной усталости, не бойтесь делегировать свои заботы близким людям. Попросить о помощи — вовсе не значит, что вы проявили слабость.

Козерог

Упрямство представителей знака может стать причиной серьезных ссор с близкими людьми. Чтобы избежать конфликтов, звезды советуют чаще прислушиваться к советам родных. В конце апреля звезды сулят нежданную прибыль. Вполне возможна премия или получение дивидендов за ваши былые старания.

Водолей

Начало месяца порадует Водолеев продвижением в тех вопросах, в которых представители знака постоянно сталкивались с преградами на своем пути. Что касается финансов, то здесь звезды советуют быть экономнее. Возможны непредвиденные расходы, связанные с бытовой сферой.

Рыбы

Середина весны — благоприятное время для удачного завершения давно начатых дел. Сейчас обстоятельства будут складываться выгодно для вас. Главное при этом — быть активнее. Не упускайте шансы, которые дарит вам судьба.

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