Четверг, 25 марта, — любые дела в этот день потребуют серьезного подхода. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 25 марта для всех знаков зодиака. Читайте также прогноз астролога на эту неделю.

ОВЕН

Вам предстоит многое успеть сделать. Определите для себя приоритеты и не тратьте время на пустые разговоры. Сегодня нежелательно совершать крупные покупки, заниматься ремонтом или строительством. Вечер посвятите спокойному отдыху.

ТЕЛЕЦ

Благоприятное время для новых начинаний. Не стоит сомневаться в правильности своих решений и действий, иначе рискуете упустить возможность добиться отличных результатов. В личной жизни звезды сулят приятные события.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня для вас лучше будет действовать в одиночку, так как договориться с кем бы то ни было о совместных действиях окажется непростой задачей. В этот день очень важна разборчивость в контактах. Держитесь подальше от тех, кто любит критиковать и давать ненужные советы.

РАК

Постарайтесь в течение всего дня находиться на волне позитива, это поможет справиться с любыми трудностями, которые могут возникнуть на вашем пути. Внимательно прислушивайтесь ко всему сказанному — можете узнать много чего важного и полезного.

ЛЕВ

Ко всем делам сегодня следует отнестись со всей серьезностью, какими бы пустяковыми они не казались на первый взгляд. Могут появиться интересные идеи, к реализации которых захочется сразу же приступить. Старайтесь не тратить деньги на то, без чего можно спокойно обойтись.

ДЕВА

Нынешний день может потребовать от вас максимальной организованности и собранности. Что бы ни происходило вокруг, сохраняйте спокойствие. Это подходящее время для решения денежных вопросов, а также крупных приобретений.

ВЕСЫ

В целом день обещает быть неплохим, хотя утро может выдаться нелегким. Могут всплыть какие-то давние проблемы или нерешенные дела, которыми придется заниматься в срочном порядке. Обратите внимание на состояние позвоночника, избегайте силовых нагрузок.

СКОРПИОН

Предстоит плодотворный день. Сумеете без каких-либо проблем справиться с поставленными задачами. Вероятны небольшие денежные поступления, которые окажутся как нельзя кстати. Больше внимания уделяйте близким, не скупитесь на комплименты и добрые слова для них.

СТРЕЛЕЦ

День может складываться непросто. Вероятны какие-то мелкие неприятности или досадные недоразумения, из-за которых придется внести изменения в свои планы. Вам все же удастся достичь намеченных целей, проявив напористость и смекалку.

КОЗЕРОГ

День подходит для решения бытовых проблем, посещения различных инстанций, а также романтических встреч. Не потакайте своим слабостям, избегайте выяснения отношений с окружающими. Это благоприятное время для тех, кто решил кардинально изменить свой образ.

ВОДОЛЕЙ

Немало забот и хлопот будет связано с семьей. Сложившаяся ситуация может потребовать от вас активных и решительных действий. Финансовое положение сейчас не вызывает никаких опасений, так что можно отправляться за необходимыми для дома покупками.

РЫБЫ

Желательно довести все начатое до конца, привести в порядок документацию. Сегодня к вам чаще обычного могут обращаться за помощью или советами, однако не позволяйте никому злоупотреблять вашей добротой. Займитесь своим здоровьем, не пренебрегайте мерами профилактики.

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Хорошего вам дня!



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