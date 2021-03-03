Встречи с бывшими и разочарования: любовный гороскоп на март от победителя «Битвы экстрасенсов»

Хаял Алекперов — дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) — специально для «ФАКТОВ» составил любовный гороскоп на март 2021 для всех знаков зодиака.

Овен

В этом месяце звезды порадуют одиноких Овнов романтическими знакомствами. Но не стоит спешить с выводами о людях, сразу раскрывая все карты перед новым избранником. Есть риск столкнуться с разочарованием.

Телец

Звезды советуют семейным Тельцам избегать чрезмерной критики по отношению к любимому человеку. Конфликт и без того может разгореться на ровном месте. А потому не стоит усугублять ситуацию колкими комментариями в адрес партнера.

Близнецы

В марте у семейных Близнецов есть все шансы решить давние споры и разногласия со своей половинкой. Прийти к общему знаменателю будет легко. Не упустите возможность стать еще ближе друг другу.

Рак

У семейных Раков в марте возможны разногласия с партнером. И причиной им, вероятно, послужит чрезмерная занятость представителей знака карьерными вопросами. Совет звезд — чаще радовать любимого человека вниманием и заботой.



Лев

Звезды советуют избегать разговоров о своей личной жизни с людьми, в которых вы не уверены. В противном случае есть риск, что ваши отношения окажутся поводом для сплетен.

Дева

Чрезмерная эмоциональность Дев в этот период может стать причиной ссор с близким человеком. И вместо того, чтобы срываться, или, что хуже, накапливать обиду на партнера в длительном молчании, постарайтесь просто проговорить свои эмоции. Скорее всего, ваша половинка найдет нужные слова, чтобы утихомирить бурю внутри вас.

Весы

В этом месяце на горизонте одиноких Весов может появиться тень былых отношений. Но как бы ни хотелось окунуться второй раз в ту же реку, звезды советуют воздержаться. Вероятность нового разочарования очень велика.

Скорпион

В марте звезды сулят семейным Скорпионам начало нового этапа в отношениях. Главное при этом — не бояться сделать первый шаг. Поверьте, любимый человек уже давно ждет от вас активных действий.

Стрелец

В этот период звезды сулят одиноким Стрельцам перспективные знакомства. Так что старайтесь быть активнее и чаще выходите в свет. Не упустите свою судьбу!

Козерог

В этот период упрямство Козерогов может стать причиной серьезных конфликтов с партнером. Чтобы избежать ссор, старайтесь чаще уступать любимому человеку. Согласитесь, сохранить гармонию в отношениях куда важнее, чем одержать победу в споре.

Водолей

Присущее Водолеям свойство драматизировать и находить проблемы даже там, где их нет, может стать причиной ссор с любимым человеком. Совет звезд — не накручивать себя. А чтобы отвлечься, старайтесь посвящать больше времени своему хобби.

Рыбы

Март для одиноких Рыб — время судьбоносных знакомств и романтических свиданий. А потому старайтесь выглядеть на все сто в любой ситуации, даже выходя на утреннюю пробежку.

Гороскоп здоровья на март 2021 года для всех знаков зодиака читайте здесь.

Иллюстративное фото в заголовке Pexels

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