Гороскоп на неделю: Скорпиону во всем будет сопутствовать удача, а Близнецы могут получить предложение руки и сердца

ОВЕН. На этой неделе старайтесь решать все вопросы и проблемы рациональными методами, без лишних эмоций и экспериментов. Держите язык за зубами, не болтайте лишнего. Воскресенье — удачный день для покупок.



ТЕЛЕЦ. В целом ожидается благоприятный период. Не упустите возможность научиться чему-то новому, в будущем эти знания могут вам пригодиться. Обратите внимание на здоровье, избегайте перегрузок.

БЛИЗНЕЦЫ. Во многих сферах жизни вас ждут приятные перемены. Потихоньку начнут реализовываться давние планы и мечты. Есть шанс подняться вверх по карьерной лестнице. Некоторые одинокие Близнецы могут получить предложение руки и сердца.

РАК. В эмоциональном плане период окажется довольно напряженным. Постарайтесь все же настроиться на оптимистичный лад, если хотите достичь хороших результатов. Происходящие события помогут определиться с планами на будущее.

ЛЕВ. Предстоит немало забот и хлопот. Очень вероятно, что может подвернуться дополнительный заработок. Придется поднапрячься, чтобы со всем управиться в срок. В выходные постарайтесь уладить все бытовые вопросы.

ДЕВА. Весьма вероятно, что многие планы на этой неделе могут поменяться, но вам все же удастся реализовать намеченное. Главное — верить в себя и не отступать перед трудностями. В выходные не исключены перемены на личном фронте.

ВЕСЫ. Звезды сулят успехи на служебном поприще, а также в творческой деятельности. Сумеете наладить полезные связи, найти новый источник дохода. Не забывайте об отдыхе и почаще бывайте на свежем воздухе.

СКОРПИОН. Во всех делах вам будет сопутствовать удача. Новая любовь вдохновит некоторых Скорпионов на новые свершения. Появится возможность улучшить материальное положение, а также повысить свой авторитет на служебном поприще.

СТРЕЛЕЦ. На работе дела будут складываться хорошо, в личной жизни не ожидается никаких потрясений. Посвятите это время себе. Найдите занятие по душе, займитесь своим здоровьем. Общение с близкими и родными надолго зарядит позитивом.

КОЗЕРОГ. Нынешняя неделя предоставит неплохие шансы, постарайтесь их не упустить. Гоните прочь от себя лень и сомнения, будьте внимательны к мелочам. Следите за своим кошельком и кредитными карточками — сейчас велик риск их потерять.

ВОДОЛЕЙ. Никого не посвящайте в свои планы, если хотите, чтобы этот период прошел благополучно. На службе держитесь подальше от интриг и сплетен. Старайтесь никуда не опаздывать, не рискуйте в денежных делах.

РЫБЫ. Благодаря приливу сил и энергии сумеете довольно быстро достичь своих целей. Внимательность и пунктуальность помогут избежать многих проблем. В выходные займитесь обустройством своего жилища.



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