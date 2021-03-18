Пятница, 19 марта, — в этот день следует проявлять больше инициативы как в делах, так и в личной жизни. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 19 марта для всех знаков зодиака. Читайте также прогноз астролога на март.

ОВЕН

Сосредоточиться на делах будет непросто, так как постоянно придется отвлекаться на различные мелочи. К тому же, поставленные перед вами задачи могут оказаться довольно скучными. Сегодня нежелательно принимать важные решения, касающиеся личных отношений.

ТЕЛЕЦ

Появятся интересные идеи по улучшению рабочего процесса. Не исключена судьбоносная встреча, которая положит начало кардинальным переменам в вашей жизни. Избегайте физических и эмоциональных перегрузок, они могут негативно сказаться на здоровье.

БЛИЗНЕЦЫ

Важные дела и встречи лучше запланировать на начало дня — этот период будет более удачным и плодотворным. Представится возможность решить какую-то давнюю проблему. Полученные издалека новости могут внести коррективы в ваши ближайшие планы.

РАК

Звезды предупреждают, что сегодня следует быть осторожным в денежных делах — велик риск потерять солидную сумму. День подходит для получения новых знаний, расширения своего кругозора. Небольшое путешествие подарит массу позитивных эмоций.

ЛЕВ

На пути могут возникнуть небольшие трудности, но вы сумеете довольно быстро с ними справиться. Вероятно получение заманчивых деловых предложений, не исключены приятные сюрпризы в личной жизни.

ДЕВА

Для того чтобы достичь желаемого, придется хорошенько попотеть. Не отступайте перед возникшими преградами, действуйте решительно. В амурных делах проявляйте больше инициативы, устройте любимому человеку ужин при свечах.

ВЕСЫ

Что бы ни происходило в этот день, важно не останавливаться, а продолжать двигаться вперед. Интуиция подскажет вам правильные решения. Появится шанс добиться успехов не только в работе, но и в личной жизни.

СКОРПИОН

День подходит для наведения порядка в делах и быту. Избегайте во всем спешки. Будьте внимательны и аккуратны при работе с документами, а также в денежных расчетах. Некоторым Скорпионам представится возможность найти новый источник дохода.

СТРЕЛЕЦ

Вас ждет позитивный и благоприятный день. Вы энергичны и решительны, готовы к любым подвигам. Ваши идеи будут восприняты на ура. Также этот период отлично подходит для путешествий и активного отдыха.

КОЗЕРОГ

Сегодня вам в одиночку удастся справиться со многими задачами. Сумеете научиться чему-то новому и полезному. Не исключены приятные события в семье. Одиноким Козерогам гороскоп сулит перспективное знакомство.

ВОДОЛЕЙ

Нынешний день хоть и будет беспокойным, но принесет немало положительных моментов. Для достижения успеха не бойтесь импровизировать и пользоваться необычными методами. Дети порадуют своими успехами, не скупитесь для них на слова похвалы.

РЫБЫ

Благодаря коммуникабельности и инициативности сумеете решить немало важных вопросов. Новые знакомства могут оказаться интересными и перспективными. Появится возможность увеличить свой доход. В личной жизни также все будет складываться наилучшим образом.

Читайте также гороскоп здоровья на март.

Хорошего вам дня!



178

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter