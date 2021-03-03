Новая работа и неожиданная прибыль: гороскоп на март от победителя «Битвы экстрасенсов»

Хаял Алекперов, дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ, составил гороскоп на март 2021 года для всех знаков зодиака.

Овен

Начало марта порадует Овнов новыми перспективами в карьере. Появится возможность достичь тех высот, о которых вы давно мечтали. Главное при этом — быть инициативнее и настойчивее. В конце месяца возможны обострения хронических заболеваний. А потому старайтесь бережнее относиться к своему здоровью.

Телец

В этот период расположение небесных тел может подталкивать Тельцов к чрезмерному упрямству. Представители знака могут устраивать споры с близкими «на ровном месте». Но уладить конфликты будет не так легко, как вы рассчитываете. А потому старайтесь быть сдержаннее. В конце марта звезды сулят одиноким Тельцам романтические знакомства. Не упустите свою судьбу.

Близнецы

Март сулит Близнецам перемены в сфере карьеры. У них есть все шансы получить желаемый проект или должность. Единственное, что может помешать представителям знака, — собственная неуверенность. А потому стоит отбросить все внутренние сомнения и твердо идти по намеченному курсу. В конце марта возможны непредвиденные расходы. А потому старайтесь быть экономнее.

Рак

Не стоит отказываться от возможностей, которые посылает вам судьба. Вполне возможно, что непривлекательное на первый взгляд предложение изменит вашу жизнь к лучшему. В сфере личных отношений возможны ссоры с близкими. Чтобы избежать их, старайтесь уделять больше внимания любимым людям.

Лев

В этот период вдохновение станет верным спутником Львов. За все поставленные задачи представители знака будут браться с задором и креативом. Но вот в личной жизни у семейных Львов возможны разлады со своей половинкой. Совет звезд — избегать строгой критики и колких замечаний в адрес партнера.

Дева

Начало марта порадует Дев нежданной прибылью. Вполне вероятно, что вы получите финансовое вознаграждение за свои былые старания. В середине месяца звезды советуют не откровенничать с людьми, в которых вы не уверены. Есть риск, что ваши секреты станут всеобщим достоянием.

Весы

В этом месяце Весы могут разрываться между карьерными и бытовыми хлопотами. Дел у представителей знака будет невпроворот. И такая сильная загруженность чревата усталостью, невнимательностью и досадными ошибками. Чтобы этого избежать, старайтесь «спешить медленно» и четко планировать каждый свой день.

Скорпион

Скорпионам в этом месяце можно смело планировать поездки. Путешествие принесет вам не только много положительных эмоций, но и массу полезных знакомств. В конце марта возможны трудности, связанные с бытовой сферой. А потому старайтесь вовремя обращать внимание на мелкие неполадки.

Стрелец

Начало марта порадует Стрельцов финансовой прибылью. Представители знака смогут совершить те приобретения, о которых давно мечтали. В середине месяца возможны конфликты в профессиональной сфере деятельности. И в этом случае у Стрельцов есть все шансы оказаться крайними. Так что от споров и разбирательств лучше держаться подальше.

Козерог

Март для Козерогов — благоприятное время, чтобы взяться за новые дела и начинания. В этот период у вас есть все шансы достичь желаемого с минимальными затратами усилий. В конце месяца возможны разлады в отношениях с близкими людьми. И причиной тому послужит, скорее всего, ваша категоричность. Чтобы избежать серьезных ссор с родными, старайтесь чаще идти им на уступки.

Водолей

Целеустремленность и трудолюбие Водолеев в этом месяце будут на максимуме. Не сбавляйте оборотов! Еще немного усилий — и вы сможете достичь желаемых результатов. В конце месяца будьте готовы к непредвиденным расходам, связанным с бытовой сферой. Так что от спонтанных трат в этот период лучше отказаться.

Рыбы

В марте Рыбы могут слишком остро реагировать на замечания и критику окружающих. Прежде чем обижаться или провоцировать конфликт, звезды советуют несколько раз подумать и все взвесить. Есть большая вероятность, что дружеские советы вы воспринимаете как придирки.

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