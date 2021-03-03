Травмы и неврозы: гороскоп здоровья на март для всех знаков зодиака

Дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) Хаял Алекперов специально для «ФАКТОВ» составил гороскоп здоровья на март 2021 года.

Овен

Этот месяц для Овнов — удачное время, чтобы заняться профилактикой хронических заболеваний. У вас есть все шансы побороть надоедливый недуг. Главное — взяться за свое здоровье уже в начале марта.

Телец

В этот период Тельцы могут столкнуться с простудными заболеваниями. И, скорее всего, причиной тому послужит беспечность представителей знака. Совет звезд — беречь себя и одеваться потеплее.

Близнецы

Этот месяц — прекрасное время, чтобы улучшить свое самочувствие и заменить вредные привычки полезными. Главное — не лениться. Помните, что здоровье — лучшая инвестиция.

Рак

В этот период звезды сулят Ракам тотальную загруженность. В связи с чем возможны раздражительность и даже неврозы. Чтобы этого избежать, старайтесь четко планировать свой день и не хватайтесь за все сразу.

Лев

Звезды советуют Львам избегать экстремальных видов спорта и сильных физических нагрузок. В этот период есть большая вероятность получить травму.



Дева

В марте Девам стоит тщательнее следить за своим питанием. Старайтесь не переедать и избегать смелых гастрономических экспериментов — есть вероятность заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Весы

Чрезмерные переживания в этом месяце могут спровоцировать у Весов проблемы с эндокринной системой. Чтобы избежать гормональных сбоев и последующих за ними проблем, старайтесь проще воспринимать проблемы и неурядицы.

Скорпион

Начало марта — благоприятный период для тех, кто решил объявить борьбу лишнему весу или взялся изменить свои привычки в питании. Ваша сила воли сейчас на максимуме. Самое время изменить жизнь к лучшему.

Стрелец

Не стоит игнорировать легкое недомогание или плохое самочувствие. Скорее всего, ваш организм отчаянно пытается подать знак о том, что пришло время отдохнуть. И если вы не прислушаетесь к себе, можете столкнуться с недугом.

Козерог

Этот месяц может оказаться непростым для Козерогов в плане самочувствия. Защитные силы организма могут дать сбой. А потому подхватить простуду проще простого. Чтобы этого избежать, старайтесь не перегружать себя и употреблять больше витаминов.

Водолей

Водолеи в марте могут почувствовать усталость и даже апатию из-за свалившейся на них массы забот. Чтобы избежать этого состояния, старайтесь правильно расставлять приоритеты в жизни.

Рыбы

Не стоит откладывать визит к врачу, если чувствуете легкие симптомы недуга. Отмахиваясь от проблем сейчас, вы можете усугубить их в будущем.

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