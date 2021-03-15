Вторник, 16 марта, — в этот день нужно избегать негатива и каких-либо споров. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 16 марта для всех знаков зодиака. Читайте также прогноз астролога на неделю.

ОВЕН

Дела, которыми предстоит заниматься, окажутся куда более серьезными, нежели вы предполагали. Избегайте ненужных споров и трат. Не упустите шанс воспользоваться заманчивым предложением, полученным сегодня.

ТЕЛЕЦ

Действуя решительно и взяв инициативу в свои руки, сумеете достичь серьезных успехов. Особенно, если дело касается новых проектов. Вероятно знакомство, которое впоследствии может перерасти в крепкую дружбу.

БЛИЗНЕЦЫ

Предстоит насыщенный и плодотворный день. Он сулит много чего интересного и может оказаться одним из тех, о котором потом будет приятно вспоминать. Следует только быть внимательными к мелочам и держаться подальше от сомнительных личностей.

РАК

Нынешний день вряд ли ознаменуется чем-то особенным, но все же кое-какие результаты принесет. Не питайте иллюзий, реально смотрите на вещи, иначе будет трудно преодолеть возникшие на пути преграды.

ЛЕВ

Скучать сегодня не придется, так как появится много неотложных дел и задач. Благодаря природному обаянию сумеете завести нужные и полезные связи, а креативное мышление и творческий подход помогут легко выйти из сложной ситуации.

ДЕВА

Можете позволить себе немного расслабиться. Рабочие вопросы не отнимут много сил и времени, да и на личном поприще, скорее всего, будет полный штиль. Позаботьтесь об укреплении иммунитета, одевайтесь по погоде.

ВЕСЫ

Жизненный потенциал окажется довольно высоким, что поможет справиться со многими сложными задачами. Творческие личности смогут в полной мере раскрыть свой потенциал. Постарайтесь сейчас не упустить момент для укрепления своего материального положения.

СКОРПИОН

Затевая что-то новое или оригинальное, не забывайте, что одна голова хорошо, а две лучше. Работая сегодня в команде, сумеете достичь наилучших результатов. Позаботьтесь о своих близких, будьте внимательнее к их проблемам.

СТРЕЛЕЦ

Очень вероятно, что некоторым Стрельцам захочется сегодня выговориться. И не важно, кем окажется собеседник, главное, чтобы он был. Звезды предупреждают: будьте осторожны и не болтайте лишнего.

КОЗЕРОГ

Вас, скорее всего, просто таки захватит водоворот событий. Поспевать за происходящим и принимать соответствующие решения окажется довольно трудно. Постарайтесь не поддаваться чужому влиянию и не ведитесь ни на какие уговоры.

ВОДОЛЕЙ

Едва ли удастся реализовать все задуманное. Ситуация может постоянно меняться, и будет непросто приспособиться к новым обстоятельствам. Старайтесь сохранять спокойствие и избегайте перегрузок, они могут негативно сказаться на вашем самочувствии.

РЫБЫ

На профессиональном поприще будьте внимательны и осмотрительны, так как есть риск допустить серьезную ошибку. Проявляйте разумную экономию, не тратьте лишнего. Близкие могут помочь с решением вопроса, который давно не дает вам покоя.

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Хорошего вам дня!



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