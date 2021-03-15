Гороскоп на неделю: у Девы вероятна судьбоносная встреча, а Стрелец получит интересное предложение

ОВЕН

В этот период придется приложить максимум усилий для достижения успеха. Не стесняйтесь демонстрировать свои интеллектуальные способности и проявлять упрямство там, где это будет необходимо.

ТЕЛЕЦ

Сейчас следует сосредоточить свои силы на главном, отложив в сторону второстепенные дела. Проявляйте осмотрительность в финансовых вопросах, не доверяйте тем, кто слишком много обещает.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы будете медленно продвигаться к своей цели, хотя не все может идти по плану. Финансовое положение окажется стабильным, однако от крупных приобретений лучше воздержаться.

РАК

Удача будет сопутствовать во многих начинаниях. Но прежде постарайтесь закончить начатые ранее дела. На службе не давайте волю своим эмоциям и не предпринимайте необдуманных шагов.

ЛЕВ

Избегайте суеты и спешки, иначе могут возникнуть проблемы. Постарайтесь довести все начатое до конца. Проявите особую осторожность, совершая покупки через Интернет. В выходные займитесь решением домашних проблем.

ДЕВА

Ваши идеи и планы начнут потихоньку воплощаться в жизнь, постарайтесь только не торопить события. Вероятно получение дополнительных доходов. У одиноких Дев не исключена судьбоносная встреча.

ВЕСЫ

Вероятно, придется заниматься чем-то совершенно новым для вас. Это потребует дополнительных знаний и навыков. В финансовых вопросах избегайте необдуманных решений. Выходные посвятите активному отдыху.

СКОРПИОН

На этой неделе вам может улыбнуться удача, не исключены и денежные поступления. Не всегда все будет идти по плану, старайтесь действовать в зависимости от сложившихся обстоятельств, не спешите с важными решениями.

СТРЕЛЕЦ

Звезды сулят перемены в профессиональной сфере. Вероятно поступление интересных предложений. На семейном поприще не исключены разногласия из-за финансовых вопросов, постарайтесь все урегулировать мирным путем.

КОЗЕРОГ

Предстоит довольно активный период. Не бойтесь демонстрировать свои таланты и способности, это поможет повысить ваш авторитет. Период благоприятен для налаживания связей как деловых, так и личного характера.

ВОДОЛЕЙ

Многие служебные дела могут потребовать дополнительных затрат сил и времени. Следите за своими словами и действиями, обходите стороной сплетни и интриги, если не хотите запятнать свою репутацию. В выходные избегайте многолюдных мест.

РЫБЫ

Благоприятный период, когда многого сумеете достичь. Однако избегайте раздражительности, следите за своими эмоциями и высказываниями. Держите в секрете свои планы. В сложных моментах можете рассчитывать на помощь и советы близких людей.

Читайте также гороскоп здоровья на март от победителя «Битвы экстрасенсов».

Хорошего вам дня!

Фото pixabay.com

410

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter