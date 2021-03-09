Гороскоп на 10 марта: Весы получат важный урок, а Телец — заманчивое предложение

Среда, 10 марта, — в этот день многим следует избегать спешки и суеты. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 10 марта для всех знаков зодиака. Читайте также прогноз астролога на март.

ОВЕН

День больше подходит для дел, требующих аккуратности и сосредоточенности. На быстрый результат рассчитывать сегодня не стоит. Удастся наладить нужные и полезные связи, не исключено улучшение материального положения.

ТЕЛЕЦ

Захочется как можно скорее справиться с неотложными делами. Однако не стоит спешить, так как есть риск допустить серьезные ошибки. Могут порадовать заманчивые деловые предложения, вероятно также получение хороших новостей издалека.

БЛИЗНЕЦЫ

В этот день нелегко будет сохранять выдержку и самообладание -- многое может идти не так, как бы вам того хотелось. Постарайтесь все же без лишних эмоций проанализировать происходящее, чтобы найти правильный выход из положения.

РАК

В решении служебных вопросов могут возникнуть некоторые затруднения. Не стесняйтесь обратиться за помощью к коллегам, они не откажут вам. Вечерняя прогулка перед сном поможет восстановить силы и душевное равновесие.

ЛЕВ

Подходящее время для новых дел. Даже если они покажутся довольно сложными, вам не придется прикладывать слишком больших усилий, чтобы добиться нужных результатов. Вечером не исключены приятные события в семье.

ДЕВА

Добиться успеха в одиночку будет намного проще, так как не придется тратить драгоценное время на различные объяснения. Особенно удачными окажутся те дела, где нужно проявить смекалку и фантазию. Избегайте чрезмерных расходов, откажитесь от дорогих покупок.

ВЕСЫ

Напряженный период, который потребует максимальной концентрации сил и энергии. Старайтесь однако действовать обдуманно и не спешите с принятием кардинальных решений. Некоторые смогут извлечь из этого дня какой-то важный урок для себя.

СКОРПИОН

Возрастет деловой и творческий потенциал, благодаря чему сможете воплотить в жизнь некоторые свои задумки. Этот день хорош для начала строительства или ремонта, а также для дружеских встреч.

СТРЕЛЕЦ

Во многом день окажется неплохим, но он потребует серьезного отношения к делам. Появится возможность решить проблему, касающуюся личных отношений. Главное сегодня -- ставить перед собой реальные цели и не сомневаться в своих силах.

КОЗЕРОГ

Отправляясь на переговоры с новыми деловыми партнерами, уделите особое внимание своему имиджу. Помните, что встречают по одежке. Проявите осмотрительность в финансовых делах, воздержитесь от крупных расходов.

ВОДОЛЕЙ

Работа отнимет большую часть времени и потребует усидчивости и внимательности. Излишняя доверчивость сегодня может привести к негативным последствиям. Держите в строгом секрете свои личные данные, а также тщательно проверяйте поступающую информацию.

РЫБЫ

Нынешний день хорош для начала серьезных проектов, а также для построения долгосрочных планов. Благодаря поддержке близких людей, высокому жизненному потенциалу и творческому подъему сумеете сегодня легко достичь поставленных задач.

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Хорошего вам дня!

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