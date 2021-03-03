Гороскоп на 4 марта: Рака ждут перемены, а Козерога — удача в делах

Четверг, 4 марта, — нынешний день окажется богат на позитивные моменты. Его следует провести активно и с пользой. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 4 марта для всех знаков зодиака. Читайте также любовный гороскоп на март от победителя «Битвы экстрасенсов»

ОВЕН

День окажется весьма насыщенным и потребует немалых затрат сил. Старайтесь правильно оценивать свои возможности и не откровенничайте с малознакомыми людьми. Хорошо бы посвятить это время домашним хлопотам, обустройству жилища.

ТЕЛЕЦ

Успех сегодняшнего дня во многом будет зависеть от вашего настроения. Больше думайте о приятном и не волнуйтесь из-за пустяков. На службе не исключен какой-то важный разговор, постарайтесь все уладить дипломатическим путем.

БЛИЗНЕЦЫ

Хорошо будут даваться дела, требующие творческого подхода и изобретательности. Если вы задались целью найти надежных помощников, то в первую очередь обратите внимание на тех, кто не боится экспериментов и риска.

РАК

В целом день ожидается довольно спокойный. В некоторых сферах жизни намечаются положительные перемены. Сумеете решить финансовые проблемы, а также преуспеете в делах, которые связаны с общением и контактами.

ЛЕВ

Если в намеченном деле хотите достичь отличных результатов, то следует брать инициативу в свои руки. Помните, что под лежачий камень вода не течет. Сегодня можно строить далеко идущие планы, назначать важные встречи, решать бытовые проблемы.

ДЕВА

За что бы вы ни взялись в начале дня, не стоит в этот период рассчитывать на быстрый результат. Влияние положительных тенденций начнет увеличиваться только к обеду. Откроются новые возможности, удастся получить ценную информацию.

ВЕСЫ

Целеустремленность, решительность и уверенность в себе помогут справиться со сложными задачами. Также предстоит решить немало организационных вопросов, старайтесь не упустить ни одной мелочи. Вечер всецело посвятите отдыху и восстановлению сил.

СКОРПИОН

Звезды советуют отложить решение важных вопросов. Не все будет складываться так, как планировалось, могут возникнуть серьезные трудности. Ко всему происходящему относитесь спокойно, старайтесь сглаживать острые углы при общении с окружающими.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня следует навести порядок в своих делах и мыслях. Благодаря этому сумеете без лишних усилий достичь того, к чему стремились. Тщательно обдумывайте каждый свой шаг, не бойтесь проявлять инициативу.

КОЗЕРОГ

Влияние позитивных тенденций сейчас довольно велико, Фортуна будет на вашей стороне. Не упустите возможность воспользоваться таким шансом. Смело беритесь за сложные дела, ищите способы улучшения финансового положения.

ВОДОЛЕЙ

Благоприятный период для воплощения своих идей и планов -- у вас все должно получиться. Старайтесь больше времени проводить с близкими, сейчас они очень нуждаются в вашем внимании и поддержке. Проявите осторожность, находясь на дороге.

РЫБЫ

Не распыляйтесь на множество мелких дел, сосредоточьтесь на самом главном. В противном случае вас могут ждать неудачи. Сейчас нежелательно решать финансовые вопросы, совершать крупные покупки. Можно заниматься творчеством и поиском нужной информации.

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Хорошего вам дня!

Иллюстрация: pixabay

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