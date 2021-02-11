Овна ждут трудности на личном фронте, а Рыб — рост благосостояния: гороскоп на 12 февраля

Пятница, 12 февраля, — в этот день во многих делах следует проявлять осторожность. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 12 февраля для всех знаков зодиака. Читайте также астрологический прогноз на февраль от победителя «Битвы экстрасенсов».

ОВЕН

Ваши желания могут исполниться, если не будете опережать события. Если возникнут какие-либо разногласия с близкими, постарайтесь не усугублять положение выяснением отношений. Трудности, возникшие на личном фронте, могут отразиться на служебных делах.

ТЕЛЕЦ

В этот день стоит быть предельно внимательными при оформлении различных документов, особенно, связанных с финансами. Прежде чем принимать какое-либо важное решение, следует спокойно и без спешки изучить ситуацию.

БЛИЗНЕЦЫ

Нынешний день может складываться непросто. Многое будет зависеть от вашего настроя. Избегайте поспешных решений, принятых под влиянием эмоций, и не доверяйте тем, кто обещает быстрые результаты. Вечером вероятна приятная встреча с интересными людьми.

РАК

Как бы ни складывались обстоятельства нынешнего дня, не торопитесь сдаваться. Звезды могут предоставить шанс на победу. Этот день подходит для решения вопросов в различных инстанциях, реализации творческих идей.

ЛЕВ

Продуктивной в этот день окажется интеллектуальная деятельность, доставят удовольствие хобби и общение с друзьями. Сегодня нежелательно связывать себя какими-либо обязательствами или начинать что-то грандиозное.

ДЕВА

День может выдаться довольно сложным, то и дело могут возникать какие-то трудности и преграды. Сохранять спокойствие будет нелегко, но все же постарайтесь не давать волю эмоциям. Наведите порядок в деловых и личных отношениях, не сорите деньгами.

ВЕСЫ

Постарайтесь в этот день правильно распределить свои силы, не распыляйтесь на мелочи. Не забывайте, что ваши запасы энергии не безграничны. Будьте внимательны и аккуратны при оформлении документов, проявите осторожность, находясь за рулем.

СКОРПИОН

Неплохой период для начала новых проектов — удастся довольно быстро достичь первых результатов. Представится возможность научиться чему-то новому и полезному, получить важную для вас информацию.

СТРЕЛЕЦ

Плодотворное время. Сумеете многое реализовать из задуманного. Благодаря сложившимся обстоятельствам удастся решить давно волнующий вопрос. Вероятно начало романтических отношений, но они, скорее всего, окажутся недолгими.

КОЗЕРОГ

Все, чем бы вы ни занимались сегодня, потребует осторожности и внимательности. Не исключено, что вам могут напомнить о данных ранее обязательствах, из-за чего придется подкорректировать планы. В личной жизни звезды сулят неожиданные перемены.

ВОДОЛЕЙ

Хорошо будут даваться дела, требующие творческого подхода. Благодаря нестандартным решениям сумеете достичь отличных результатов. В серьезных вопросах можете смело доверять своей интуиции. Вторая половина дня подходит для отдыха или романтических свиданий.

РЫБЫ

В начале дня что-то может пойти не так. Однако уже к обеду ситуация улучшится, и вы сумеете наверстать упущенное. Не исключено улучшение финансового состояния. Не будьте слишком доверчивы и не торопите события, иначе это может привести к негативным последствиям.

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Хорошего вам дня!



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