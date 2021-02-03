Гороскоп на февраль для всех знаков зодиака от победителя «Битвы экстрасенсов»

Хаял Алекперов, дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ эксклюзивно для «ФАКТОВ» составил гороскоп на февраль 2021 года для всех знаков зодиака.

Овен

В этом месяце звезды настоятельно советуют Овнам не откладывать в долгий ящик начатые дела. Так можно упустить возможность решить свои вопросы легко и без преград. В конце февраля звезды сулят представителям знака нежданную прибыль. Согласитесь, отличный повод порадовать себя приятными покупками!

Телец

В феврале представители знака смогут по-другому посмотреть на многие обстоятельства. И то, что казалось преградами на пути, может стать вашей «палочкой-выручалочкой». В середине месяца звезды сулят теплые встречи со старыми друзьями. Постарайтесь выделить в своем плотном графике время для душевных посиделок.

Близнецы

В этот период Близнецам может показаться, что им просто необходимы радикальные перемены в жизни, вроде смены работы или места жительства. Но звезды советуют не торопиться с серьезными шагами в этом направлении. Скорее всего, небольшого путешествия или нового хобби будет достаточно, чтобы получить необходимый эмоциональный всплеск.

Рак

Расположение небесных тел будет подталкивать и без того самокритичных Раков к тотальному самоедству. Но вместо того, чтобы искать причины всех жизненных неудач в себе, постарайтесь оглядеться по сторонам. Скорее всего, поддавшись тяге к самокопанию, вы в упор не замечаете удачных шансов, которые посылает вам судьба.

Лев

В этот период эмоциональность Львов будет на пике. В связи с чем импульсивные представители знака могут спровоцировать много конфликтов вокруг себя. Совет звезд — быть сдержаннее и чаще прислушиваться к окружающим. Так как ссоры, начало которым положено в этот период, будет крайне непросто уладить.

Дева

Февраль сулит представителям знака массу удачных возможностей, чтобы подняться вверх по карьерной лестнице. Главное при этом — решать свои вопросы, не отвлекаясь на помощь людям, которые пытаются добиться успеха вашими руками. Будьте внимательнее!

Весы

Старайтесь быть максимально внимательными, когда беретесь за скучные, рутинные задачи. Так как именно в них вы рискуете допустить досадные ошибки. В конце месяца звезды сулят Весам перспективные знакомства, которые положительно повлияют на карьеру.

Скорпион

Звезды советуют не торопиться с выводами о людях. Есть большая вероятность, что человек, которого вы приписали к числу своих недоброжелателей, выручит вас в трудный момент. Конец февраля сулит Скорпионам непредвиденные траты. А потому старайтесь экономнее распоряжаться своими финансами.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам запланировать как можно больше важных дел на февраль. Если не будете лениться и откладывать текущие задачи на потом, сможете многого добиться. Сейчас представители знака способны решить любой вопрос с выгодой для себя.

Козерог

В этот период Козерогам не стоит рассказывать о своих делах и планах тем людям, в которых они не уверены на все сто. Так как есть большая вероятность, что вам захотят помешать. В конце февраля звезды сулят удачное решение вопросов, с которыми вы не могли справиться длительное время.

Водолей

В этом месяце фортуна будет на стороне Водолеев. Даже в сложных ситуациях представители знака с легкостью найдут выход. Плодотворным будет также общение с руководством — у вас есть все шансы подняться вверх по карьерной лестнице.

Рыбы

Февраль для Рыб — благоприятное время, чтобы заявить о себе и проявить инициативу в профессиональной сфере деятельности. С любыми сложными задачами вы справитесь на «отлично». Главное при этом — верить в свои силы и держаться подальше от пессимистов.

Фото Pixabay



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