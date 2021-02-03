Мигрени и проблемы с желудком: гороскоп здоровья на февраль от победителя «Битвы экстрасенсов»

Дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ Хаял Алекперов специально для «ФАКТОВ» составил гороскоп здоровья на февраль 2021 года для всех знаков зодиака.

Овен

В этом месяце Овны могут ощутить упадок сил. Но не стоит унывать. Справиться с этой ситуацией поможет спорт и правильный режим дня. Помните, что здоровый сон — залог вашего хорошего настроения.

Телец

В этот период заботы в профессиональной сфере деятельности могут стать причиной «головной» боли у Тельцов, как в переносном, так и в прямом смысле слова. А потому, чтобы избежать мигреней, стоит проще относиться к рабочим неурядицам и больше отдыхать.

Близнецы

Этот месяц для Близнецов — удачный период, чтобы избавиться от ненужного балласта вроде вредных привычек. Главное — объявить войну неправильному образу жизни уже с начала месяца.

Рак

В этот период Раки будут полны сил и энергии. Такой эмоциональный подъем может подтолкнуть представителей знака к массе новых начинаний. Но здесь есть риск взвалить на себя слишком много дел. Помните, что во всем хороша мера.

Лев

В этом месяце Львы могут столкнуться с простудными заболеваниями. И чтобы не выпасть из колеи в самый неподходящий момент, постарайтесь поберечь себя и одеваться по погоде.

Дева

В феврале у Дев есть большая вероятность получить травму. В связи с этим звезды советуют представителям знака избегать экстремальных видов спорта и сильных нагрузок на суставы. Ваша осторожность — залог здоровья.

Весы

Легкомысленное отношение Весов к своему здоровью в этом месяце может привести к печальным последствиям. Чтобы не доводить легкий недуг до серьезных осложнений, старайтесь не надеяться на «авось» и вовремя обращаться за медицинской помощью.

Скорпион

В этом месяце под ударом может оказаться пищеварительная система Скорпионов. Чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом, старайтесь следить за своим питанием и избегайте смелых гастрономических экспериментов.

Стрелец

В этот период у Стрельцов проснутся тяга к спорту и желание вести здоровый образ жизни. Постарайтесь не упустить момент. У вас есть все шансы сделать правильное питание и физическую активность постоянными привычками.

Козерог

В феврале Козероги могут столкнуться с обострением хронических заболеваний. Совет звезд — действовать на опережение. Тем более что консультация врача и забота о своем организме еще никому не вредили.

Водолей

В этом месяце под ударом может оказаться эндокринная система Водолеев. А потому не стоит игнорировать первые «звоночки» подобных проблем. Помните, что легкое недомогание или бессонница могут быть вызваны не переутомлением, а гормональным сбоем. И консультация специалиста вам точно не помешает.

Рыбы

В этот период Рыбам стоит больше внимания уделить своему питанию. Желание «заедать» проблемы и стресс вредной пищей может привести к гастриту и другим проблемам ЖКТ. Совет звезд — отвлекаться от переживаний. Чаще устраивайте себе спонтанные путешествия и посвящайте больше времени своему хобби.

Общий гороскоп на февраль 2021-го от Хаяла Алекперова читайте здесь.

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