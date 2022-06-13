Полуничний місяць-2022: цікаві факти про супермісяць 14 червня та прогноз астролога для всіх знаків зодіаку

Полуничний (або Рожевий) місяць отримав свою назву на честь початку збору врожаю ягід у Північній Америці — перший літній повний місяць розпочнеться 14 червня о 14:51 за київським часом. Це явище називають ще й супермісяцем, бо у цей день Місяць опиниться у перигелії — точці максимального зближення із Землею. Полуничний місяць можна буде спостерігати кілька днів. Може виникнути ілюзія, що це небесне тіло сильно збільшилося у розмірах.

Астрологиня Марина Скаді стверджує, що нинішній повний місяць у Стрільці створює сприятливі можливості для поїздок за кордон, облаштування побуту в іншій країні, пошуку захисту та отримання відповідних документів, визначення кращого місця перебування та проживання. А ще в цей період максимальний розвиток набувають справи, розпочаті в період молодика 30 травня. Нинішній час — час здобуття цінного досвіду та розкриття своїх талантів.

За її прогнозами, удача та везіння у другій половині першого літнього місяця супроводжуватиме Стрільців, Овнів та Левів. У представників цього знака зодіаку сформуються сприятливі передумови для подолання життєвих труднощів, а також відкриються можливості для просування кар'єрними сходами. Корисними можуть стати далекі подорожі та спілкування з іноземцями.

Близнюкам потрібно буде підбити підсумки зробленого, зважити все за і проти та зробити правильний вибір.

Терезам і Водоліям не варто чекати, поки з'явиться зручна можливість, а діяти впевнено, озвучуючи свої інтереси. Зусилля можуть призвести до хорошого результату напри кінці червня.

А ось Діви та Риби можуть зіткнутися з труднощами, зумовленими переоцінкою своїх можливостей. Якщо уникати подібних помилок у поглядах і поведінці, негатив можна звести до мінімуму.

Тельці, Раки, Скорпіони, Козероги матимуть шанс пройти всі випробування та досягти успіху. Астрологиня рекомендує представникам цих знаків зодіаку захищати свої переконання та принципи чесним шляхом.

Раніше відома астропсихологиня Валентина Віттрок в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла, яким буде липень 2022 року і чого варто побоюватися.

Фото Pixabay

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