Спочатку затишшя з переговорами, потім запеклі бої: астролог розповіла, як влітку розвиватиметься ситуація на фронті

Літо розпочнеться ескалацією на фронті через напруження між Марсом та Юпітером. Про це повідомила в Instagram астрологиня Ольга Медвецька.

«Літо почнеться з ескалації, тому що є напруження між планетою війни Марсом і планетою розширення Юпітером. Тому відбулася ескалація, збільшення агресії на фронті», — повідомила вона.

За її словами, з 6 липня планета Марс та Юпітер почнуть одна від одної віддалятись, тому їхній вплив одне на одного ставатиме все меншим і меншим. Таким чином, ступінь напруження на фронті буде зменшуватися.

«Далі буде період затишшя. Ми будемо дивитися на те, як ведуть між собою переговори, між країнами, між міжнародними організаціями, якісь переговорні групи. І в основному будуть новини з цих полів, а не з фронту», — каже Медвецька.

З 25 червня, за її прогнозом, розпочнеться новий етап, який буде до 6 липня. Це буде квадрат Марса і Плутона. Плутон — планета руйнування з метою трансформації.

«Це буде новий ескалаційний етап. Непростий, дуже непростий на фронті. Скоріш за все, будуть наступальні дії з боку ворога. Але вже 8.07 Марс перейде в знак Тельця. Це означатиме, що сили переходитимуть на сторону України. Це є хорошим знаком, хорошим передвісником для України», — прогнозує астрологиня.

За словами Медвецької, найбільш жорстокі бої на фронті будуть з 29 червня по 2 липня.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно астролог Влад Росс склав гороскоп для України на червень і розповів, коли чекати запеклих боїв. За його прогнозом, війна в Україні в червні не закінчиться, проте місяць буде не особливо багатим на напружені транзити, що, безумовно, добре.

Фото Pixabay

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