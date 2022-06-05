34.74 / 35.83 36.82 / 38.31
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Спочатку затишшя з переговорами, потім запеклі бої: астролог розповіла, як влітку розвиватиметься ситуація на фронті

16:36 5 червня 2022
Гороскоп

Літо розпочнеться ескалацією на фронті через напруження між Марсом та Юпітером. Про це повідомила в Instagram астрологиня Ольга Медвецька.

«Літо почнеться з ескалації, тому що є напруження між планетою війни Марсом і планетою розширення Юпітером. Тому відбулася ескалація, збільшення агресії на фронті», — повідомила вона.

За її словами, з 6 липня планета Марс та Юпітер почнуть одна від одної віддалятись, тому їхній вплив одне на одного ставатиме все меншим і меншим. Таким чином, ступінь напруження на фронті буде зменшуватися.

«Далі буде період затишшя. Ми будемо дивитися на те, як ведуть між собою переговори, між країнами, між міжнародними організаціями, якісь переговорні групи. І в основному будуть новини з цих полів, а не з фронту», — каже Медвецька.

З 25 червня, за її прогнозом, розпочнеться новий етап, який буде до 6 липня. Це буде квадрат Марса і Плутона. Плутон — планета руйнування з метою трансформації.

«Це буде новий ескалаційний етап. Непростий, дуже непростий на фронті. Скоріш за все, будуть наступальні дії з боку ворога. Але вже 8.07 Марс перейде в знак Тельця. Це означатиме, що сили переходитимуть на сторону України. Це є хорошим знаком, хорошим передвісником для України», — прогнозує астрологиня.

За словами Медвецької, найбільш жорстокі бої на фронті будуть з 29 червня по 2 липня.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно астролог Влад Росс склав гороскоп для України на червень і розповів, коли чекати запеклих боїв. За його прогнозом, війна в Україні в червні не закінчиться, проте місяць буде не особливо багатим на напружені транзити, що, безумовно, добре.

Фото Pixabay

163

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лілія Реус із нареченим

«Обдурила» маму та дядька Мурата: наречена колишнього чоловіка Ані Лорак показала, як проходить їхній сімейний відпочинок (відео)

Комарі

Ви не підозрювали, але цей доступний засіб позбавить вас влітку від мух та комарів у будинку, навіть у нічний час (відео)

Банківська картка

Що буде з виплатою пенсій у червні: у ПФУ зробили важливу заяву

Томати

Томати, огірки та перець після цієї підгодівлі пруть уві всю без зупинки, і завжди дають ранній врожай (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.