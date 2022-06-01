Гороскоп на 1 червня 2022 року: на Овнів сьогодні чекає успіх, а Ракам варто побоюватися електроприладів

У середу, 1 червня, — 2-й місячний день, символ якого паща, рот, ріг достатку. Астрологи стверджують, що у цей день рекомендується дієта та очищення організму. Добре розпочинати у цей день цикл фізичних вправ.

Про це пише goroskop.i.ua та публікує гороскоп для всіх знаків зодіаку на 1 червня.

У Овнів сьогодні — гарний день, коли бажане дається в руки без особливих зусиль.

А Тельцям, у яких є плани, про них краще не розповсюджуватися, оскільки все може піти не так, як треба. Також не рекомендується сподіватися на зв'язки — вони можуть підвести.

Близнюкам не варто сьогодні брати на себе відповідальність за чужу помилку — з них можуть запитати набагато суворіше, ніж із самого винуватця.

Раки сьогодні весь день «іскритимуть» — оточенню краще подбати про свою безпеку. А самим представникам цього знаку слід остерігатися включених електроприладів.

У Левів очікується продуктивний день, хоч почуття будуть дещо «розпатланими».

Діві настав час втрутитися в те, що відбувається, і спробувати направити перебіг подій у потрібну сторону, не звертаючи уваги на те, що будуть говорити оточуючі з цього приводу.

Хороший день очікується у Терезів — кожна дія представників цього знака буде сприйнята як належна.

Скорпіонам потрібно зробити хоча б перший крок, щоб отримати бажане, а не просто його хотіти.

А домагання Стрільця на щось сьогодні можуть виявитися безуспішними.

Козерогові це день краще провести бездіяльно, оскільки все, що ви спробуєте зробити, буде не серйозним.

Водолію, якого можуть попросити висловитися з якогось приводу, краще стежити за язиком. Все може виявитися не просто, як здається на перший погляд.

Риби сьогодні будуть налаштовані на творчий лад. Якщо вам пощастить, це буде помічено.

Раніше відома астропсихологиня Валентина Віттрок спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на червень 2022 року для всіх знаків зодіаку. Читайте його у матеріалі «Долоносна зустріч та фінансовий успіх: гороскоп на червень для всіх знаків зодіаку».

Фото Pixabay

167

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter