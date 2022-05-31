Доленосна зустріч та фінансовий успіх: гороскоп на червень для всіх знаків зодіаку

Відома астропсихологиня Валентина Віттрок спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на червень 2022 року для всіх знаків зодіаку.

Телець

У червні Тельці будуть неодмінно пещені долею. До 24 червня Венера знаходиться у знаку Тельця, наділяючи їх великою кількістю власного шарму. Щоправда, при цьому представників знаку не обійдуть емоційні сплески. А от щодо здоров'я, то тут можуть статися гормональні збої. Загалом місяць для Тельців присвячений фінансам та угодам, якими найкраще зайнятися після третього червня.

Близнюки

Сонце у Близнюках надасть у червні представникам знаку енергії. Але справжній приплив сил вони відчують у другій половині місяця, коли планета Меркурій, що управляє, увійде в їхній знак. Цього місяця Близнюкам не уникнути з'ясування стосунків з друзями, тому намагайтеся бути стриманішими. Починаючи з 24 червня, коли Венера зайде у знак Близнюків, на них очікує фінансовий успіх.

Рак

Урівноважені Раки до 22 червня проходитимуть час аналізу, посвячення у таємниці світобудови та просто відпочиватимуть. Не варто у цей час дивуватися занепаду сил і форсувати справи, які чомусь застопорилися. У Раків-бізнесменів може розпочатися активний період просування кар'єрними сходами, але важливо знайти правильний підхід до начальства і не форсувати події.

Лев

Багатьом Левам у червні захочеться подорожувати чи змінити місце свого проживання. Марс із Юпітером закликають представників знаку проявити активність у справах духовних практик. Квадрат Венери та Сатурна 19 червня може внести у сімейні справи проблеми та складності. Щоб цьому запобігти, варто уникати занадто тісного спілкування і з'ясування стосунків. Тим більше — критики.

Діва

Для представників знаку у червні будуть корисні поїздки. На роботі слід показати свої аналітичні можливості. У питаннях фінансів можлива напруга — складні завдання краще не розв'язувати. Не варто планувати на червень і операцій. Принаймні — на першу половину місяця.

Терези

Зірки у червні будуть прихильні до Терезів. Цьому сприяють три планети: Марс, Юпітер та Хірон. Терезам будуть вдаватися угоди, залучення нових партнерів та виступи на публіці. А ось в особистому житті можливі з'ясовування стосунків зі своєю другою половинкою. Але Терези — фахівці дипломатії і вони зможуть домовитися.

Скорпіон

Зірки обіцяють Скорпіонам у червні успіхи у роботі. Можливе навіть підвищення по службі та несподівана грошова винагорода. В особистому житті у представників знаку теж можуть відбутися зміни — колишні стосунки спалахнуть із новою силою, а ті, хто не знайшов ще собі пару, нарешті зустріне кохання. Що стосується зони здоров'я, то в червні у Скорпіонів можливе хірургічне втручання та терапія.

Стрілець

Для активних Стрільців настає час публічності. Після затяжного простою вони нарешті зможуть розкрити усі свої таланти. Марс, Юпітер та Хірон принесуть Стрільцям безліч цікавих творчих ідей. А на тих, кого творчість обходить стороною, чекає зустріч із любов'ю всього життя.

Козеріг

З'єднання Венери з Ураном у зоні кохання піднесе представникам знаку несподіванки у вигляді закоханості чи творчої наснаги. Зірки кажуть, що Козероги будуть зайняті на ниві рутинної роботи. Можливий переїзд у новий будинок чи великий ремонт.

Водолій

Весь червень Водоліям слід бути акуратними за кермом, не хвилювати сусідів та стримуватись, якщо провокують родичі. Починаючи з другої половини червня можуть бути творчі проєкти. А в середині місяця на Водоліїв чекають клопоти із облаштування своєї оселі.

Риби

У червні на Риб чекає велика активність у сфері фінансів і любові. Напружений час припаде на середину місяця. Але загалом представникам знаку не варто чекати сюрпризів — життя буде стабільним і місяць присвятиться домашнім справам, домочадцям та батькам. Особливо гармонійним буде останній тиждень червня.

Нагадаємо, що нещодавно філософ та окультист Андрій Космач спрогнозував швидку смерть путіна, заявивши, що у серпні 2022 року почнеться сильне погіршення здоров'я президента рф.

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