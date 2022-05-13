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Рано радіти: астролог розповіла, коли чекати на капітуляцію путіна (відео)

19:51 13 травня 2022
Рано радіти: астролог розповіла, коли чекати на капітуляцію путіна

Незважаючи на те, що США незабаром почнуть виділяти для України озброєння за ленд-лізом, нашим співгромадянам не варто сподіватися на швидке завершення війни, оскільки після отримання великої кількості зброї ми матимемо «веселе літо».

У цьому впевнена астролог Ганна Карпєєва.

«Ми зараз проживаємо початок війни… Ця історія з мобілізицією в росії астологічно в тему… По суті для росії війни немає і всі думали, що в травні оголосять мобілізацію. Тому що астрологічно травень — початок війни. Я вже чула, що вони перестали говорити про спецоперацію, вони почали розуміти, що справа серйозна… Активність по ленд-лізу почнеться в червні» , — розповідає вона.



На думку астролога, з-за кордону повертатися в Україну ще рано, і цього не варто робити щонайменше до лютого 2023 року.

«Наступний етап, поворотний момент війни — це кінець липня-серпень. У серпні буде використано максимально те озброєння, яке буде нам поставлене, наступальне… У листопаді теж будуть запеклі зіткнення, а потім розпочнуться акти капітуляції. А наступної весни можна буде повертатися», — говорить астролог.

При цьому вона уточнює, що капітуляція має на увазі саме капітуляцію путінської росії.

Нагадаємо, раніше ведичний астролог Алакх Ніранжан передбачив завершення військових дій на території України вже в червні, проте попередив, що з 8 вересня 2022 року до 1 лютого 2023 року росіяни після мобілізації спробують знову підкорити Україну.

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