Українська таролог Ірина Малова зробила розклад на те, що потрібно Україні для перемоги, та пояснила, чого чекати далі.

«Це перший розклад, коли я не плакала, — каже таролог. - Раніше — або не показували, або я не могла читати через сльози. Відповіді вразили. Вони були глибокі. І не тільки про Маріуполь. Карти підтвердили те, що ніхто не прийде рятувати Україну. Народ має скинути морок та брехню, що навішувались нам про нас 1000 років, та згадати, хто ми є. Ця правда примусила би ворога скласти зброю, якби прийшло прозріння. Україна має пробудити світ від брехні, і не буде у світі жодної країни, яку не зачепить це пробудження. Свідомістю людей керують страх, провина та сором. Вся влада насправді у народу, але народ перекладає відповідальність за своє життя на владу та агресора. Руси — наші давні предки, хочуть справедливості та правди, тому допомагають воїнам з потойбіччя для перемоги великого народу. Єдина сила, яка за народ, — ЗСУ, в них вірю, як в богів. Все є Україна. Так було і так стало».

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