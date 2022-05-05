Марні очікування: таролог Хомутовська розповіла, як розвиватиметься ситуація на фронті у травні 2022 року

Багато українців втомилися від війни і дуже чекають на її завершення, причому зі сприятливим для нашої країни результатом.

Про те, як розвиватиметься ситуація на полях боїв у травні, розповіла таролог Людмила Хомутовська, яка зробила розклад на своєму youtube-каналі.

Вірніше, вона зробила два розклади — для України та росії.

У першому розкладі випали четвірка кубків, сімка пентаклей, ієрофант та жрець.

Вони, за її словами, показують, що ситуація на фронті не радуватиме нетерплячих українців, які вважають, що все розвивається надто повільно.

«Нам хочеться швидше, щоб усе відбувалося максимально швидко, щоб був рух — але його немає. Нам би всім хотілося перемоги, блискавичної, але цього місяця її поки що не буде», — пояснює фахівець.

У той же час розклад показує, що все йде своєю чергою, що вибір на найвищому рівні вже зроблено, тому не варто переживати, у військовій сфері будуть і перемоги, але ситуація не змінюватиметься так швидко, як цього хотілося б.

У другому розкладі — про ситуацію для військових путіна — випали паж пентаклів, десятка жезлів, туз пентаклей та вежа.

Вони показують, що рашисти теж хотіли б просування по всіх напрямках, але так не стається. А остання карта (вежа) свідчить, що плани ворогів розіб'ються.

Тому українцям доведеться добре запастися терпінням.

Ще більше «засмутив» співвітчизників астролог Дмитро Уранус.

Згідно з його прогнозом, лінія негативного впливу Марса (бога війни) проходить у регіонах західної України, лінією міст Луцьк-Львів-Ужгород. Отже, протягом травня місяця ракетні обстріли, пожежі та руйнування в цих регіонах дуже ймовірні. Крім того, аспект з'єднання Сонця та Урану в Тельці ще більше збільшує ймовірність масованих ракетних та авіаційних ударів з повітря по всій Україні, без прив'язки до конкретних міст.

Оскільки у карті затемнення задіяний Уран, то також посилюється загроза для електростанцій, підстанцій, літаків та аеродромів.

«Щодо питання, де зараз найбезпечніше знаходитися — то в Україні на 100% безпечних місць немає», — пише астролог.

Умовно безпечними місцями, на його думку, можна назвати лише маленькі селища, або села, далеко від лінії фронту, де немає нічого важливого та цікавого для військових, куди немає сенсу посилати ракети. Де немає залізниць, немає сховищ палива, немає військових об'єктів, заводів. На такі населені пункти не переводитимуть ракети. Але й там ніхто не застрахований від випадкового падіння ракети внаслідок поломки або навіть її уламків після ураження ракети засобами ППО.

Нагадаємо, що з 3 травня в Україні дійсно не залишилося жодного регіону, який би не піддавався ракетним атакам з боку армії Росії.

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