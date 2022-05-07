Астролог розповіла, чим може обернутися для України «сакральна дата» 9 травня

День 9 травня, який у світлі військових подій в Україні набуває особливого сакрального значення, також має великий інтерес для астрологів. Він випадає на закінчення дев'ятого місячного дня, який вважається сатанинським та негативним періодом, а також початок 10-го місячного дня — що має більш спокійну та позитивну енергетику.

Про це пише «Сегодня» .

Святкування перемоги над нацизмом проводиться у багатьох країнах світу. Водночас, фахівці зазначають, що країна-агресор планує робити все можливе, щоб досягти хоч якихось успіхів у війні з Україною і тим самим обґрунтувати своєму народу необхідність вторгнення в нашу країну.

На думку астролога Марини Скаді, для України 9 травня стане переломним моментом, а також періодом тяжких випробувань, тобто це точка глобального та різнопланового протистояння.

Примітно, що 9 травня випадає приблизно посередині між двома затемненнями — сонячним, що сталося 30 квітня, та місячним, яке відбудеться 16 травня. Їхній вплив на цей день дуже відчутний, вважає експерт.

«Важкий день — 9 травня, серединна точка між затемненнями. Це непередбачуваний час. Може статися все, що завгодно. Марно шукати логіку в тому, що відбувається. Абсолютно не обов'язково, що фон цього дня буде негативний. Можливий несподіваний поворот подій, щаслива випадковість, але і ймовірність неприємностей також велика. Цього дня все перевертається з ніг на голову і навпаки», — упевнена астролог.

Свій вплив 9 травня надаватиме Плутон, який 30 квітня розпочав свій ретроградний рух. Отже, настав період скасування те, що було важливо донедавна, переоцінки цінностей як у матеріальному, і у духовному аспекті.

«День складний, пов'язаний із втратами, але вони обов'язково виправдаються вже незабаром. Можуть виявитися великі проблеми в управлінні державними фінансами, а також спроби приховати злочини, часом ціною численних жертв. У цей період великий вплив набувають великі або всесвітні організації, які діють за принципом «розділяй і владарюй», — вважає Марина Скаді.

Однак, якщо кожна людина для себе вирішить стати усвідомленою особистістю, перестане бути веденою, почне оцінювати все, що відбувається критично, то з цього моменту включиться зворотний відлік для тих, хто керував глобальними процесами. Об'єднуючись у групи та колективи, основою яких є ідея миру та людського життя, прості люди набувають сили, можуть запустити механізм революції аж до повалення влади, байдужої до долі країни та громадян.

Також весняний коридор затемнень є відправною точкою, результатом якої буде руйнація всіх систем та структур, метою яких є особисте збагачення та знецінення людського життя.

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