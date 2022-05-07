Пожежі та невдоволення: чим нам загрожує «коридор затемнень», що розпочався

Зараз вся планета Земля перебуває під впливом «коридору затемнень». Саме так астрологи називають час між сонячним та місячним затемненнями, який розпочався 30 квітня і триватиме до 16 травня 2022 року. Чим нам загрожує це явище і чого не варто робити зараз, ексклюзивно для «ФАКТІВ» розповіла астропсихолог Валентина Вітрок.

— Настав дуже непростий час для всіх жителів планети, — каже Валентина. — Так трапляється завжди у проміжок між двома затемненнями. Цього року таких «коридорів» буде два — весняний та осінній. Весняний стартував із часткового сонячного затемнення і завершиться 16 травня повним місячним затемненням.

— Що відбувається у цей час?

— Це емоційно напружений період. Всі знаходяться в дуже нервовому стані, коли достатньо одного невірного кроку і наслідки не будуть довго чекати. По суті, це колосальне перезавантаження.

— Що принесе Україні цей час?

— Затемнення проходить під знаком Тельця, а саме він «охороняє» нашу країну. Тому для України не мають статися катастрофічні речі. Щобільше, саме в цей період можливе підписання документів та прийняття рішень, які виявляться згодом доленосними. А от щодо Росії, то для неї настав критичний період. Його наслідки відчуватимуться протягом усього літа, а, можливо, і до кінця року. У країні відбудуться пожежі, які, швидше за все, охоплять більшу частину території росії. Паралельно зростатиме невдоволення людей, пов'язане з повним зубожінням. У цей час можливе загострення хронічних хвороб та велика ймовірність аварій.

— Чого не варто робити в «коридор затемнень»?

— Як і в будь-який час затемнень, треба уникати емоційної напруги. Сварки можуть бути затяжними, скандали дуже бурхливими. Не треба замислюватися і про тривалі поїздки, якщо це не пов'язано з відчуттям безпеки. Критичний час настає якраз у середині «коридору затемнень», тому до 11 травня не варто приймати важливих рішень, хоч би якої сторони життя вони стосувалися. Якщо вже без цього не обійтися, варто пам'ятати, що в «коридор затемнень» будь-яке рішення може стати доленосним. Тож будьте впевнені в ньому на сто відсотків.

Фото надано Валентиною Вітрок

110

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter