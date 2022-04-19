Гороскоп на 55-й день війни: «сирійський м'ясник» Двірників намагається використати сприятливе розташування планет

У першу годину доби 19 квітня Місяць у знаку Скорпіона переймає ініціативу Сонця: обидва світила в аспектах із Плутоном. Ця конфігурація за великим рахунком означає вирок.

У гороскопі командувача війною Росії проти України Олександра Дворнікова, якого називають «сирійським м'ясником» за жорстокість, виявлену в Сирії, Юпітер знаходиться в тому ж градусі, що і транзитний Плутон (29-м Козерога), а Юпітер — планета експансії, захоплення нових просторів та територій, що Дворніков і намагається зараз здійснити.

«У цей нічний час відбувається щось, що вирішує долю Дворнікова та поставленого йому завдання, і так, аспекти під ситуацію такі, що це схоже на вирок», — зазначає у Facebook астролог Ірина Звягіна.

У гороскопах Залужного та Забродського від Плутона транзитного немає аспектів, але вони й не потрібні, вважає експерт, бо «вплив Плутона — це випробування та рок».

На щастя, люди, які планують розстановку сил, стратегію та тактику війни на боці України, мають потенціал, щоб здійснити найкраще з можливого.

Є ще важливий наголос дня. Меркурій транзитний з'єднується з Венерою гороскопу росії і робить опозицію до Плутона росії. Це показує, що ворог не слабкий, він заряджений на війну. Тому українцям треба сьогодні справами та думками допомагати нашій армії та нашим героям, щоб із чистим серцем сказати «Все буде Україна!»

Нагадаємо, астрологиня Яна Ezoterichka не бачить закінчення боїв за Маріуполь у квітні, але «дуже важка» перемога ЗСУ, на її думку, все одно настане.

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